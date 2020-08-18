Сексуальна Демі Роуз показала фанатам розкішні форми (18+)

Популярна фотомодель Демі Роуз знову підкорює мережу своїми гарячими фото у бікіні. Ця дівчина може підкорити серце не лише своєю усмішкою!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег через дуже пишні форми та невисокий ріст у всього 157 см. Але ця усміхнена дівчина точно знає, які підкорювати серця користувачів. Демі частенько порівнюють з Кім Кардашян, яка також ламає стереотипи, тому не дивно, що за красунею стежать понад 14 мільйонів осіб в соцмережі Instagram.

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Нещодавно красуня поділилась серією відвертих фото, на яких позує у крихітному в'язаному купальнику з ведмедиками. За лічені години пост зібрав майже 300 тисяч лайків та тисячі компліментів.

Гортайте галерею:

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