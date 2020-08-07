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Курйозна Cardi B підкорила новим відвертим образом

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Курйозна Cardi B підкорила новим відвертим образом - фото 1

Популярна реперка Cardi B знову похизувалась своєю розкішною фігурою у сексуальному вбранні. Ця співачка не має комплексів!

27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 71 мільйон користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору поєднується із любов'ю до доволі відвертих кадрів.

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Нещодавно зірка поділилась пікантним фото у крихітній сукні з вирізами та у панчохах. У такому образі Cardi B попередила про вихід своєї нової платівки.

У якості бонусу зірка ще й зняла відео у коротенькому шкіряному костюмі без спіднього, де анонсувала свіжий кліп:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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