Американець відкрив ресторан для білок і птахів: чим багате його меню?

Джеймс Вріланд з міста Оук-Парк у штаті Мічиган відкрив у дворі свого будинку ресторан для білок і птахів. Територія закладу огороджена невеликим дерев'яним парканом. Усередині розставлені мініатюрні столи для пікніка, статуї білок і навіть вішалка для одягу.

Перед входом у ресторан для звірят стоїть табличка з меню.

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І ось чим пригощають у Вріланда:

асорті з насіння

зачерствілий хліб

скоринки від піци

арахіс

яблука

За словами господаря, ресторан дійсно популярний серед місцевих білок і птахів.

На відвідувачів можна подивитися в інстаграмі Вріланда і його фейсбуці, де він проводить прямі увімкнення зі свого ресторану.

Раніше ми розповідали вам про Ріка Калиновські, водопровідника з містечка Брін-Маура у Пенсільванії, який зараз вимушено сидить удома. Він вирішив розважити себе тим, що побудував обідній стіл для білок і повісив його замість годівниці. Цим чоловік надихнув і інших користувачів мережі, які почали ділитися своїми годівничками для пухнастих і пернатих.

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