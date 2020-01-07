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Купівля дорогих речей знижує самооцінку: несподіване дослідження

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Купівля дорогих речей знижує самооцінку: несподіване дослідження - фото 1

Вчені з Бостонського коледжу і Гарвардської школи бізнесу з'ясували, що наявність дорогих речей не додає впевненості в собі, а навіть навпаки, може знизити самооцінку. Це пов'язано з синдромом самозванця.

Дослідники проаналізували результати минулих робіт, а також опитали людей в місцях, де найчастіше зустрічаються заможні покупці, наприклад, у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку.

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Близько 30% опитаних заявили, що не соромляться виставляти свої статки напоказ, бо заробили все наполегливою працею і тепер можуть дозволити собі розкіш. Але більшості виявилося незручно носити дорогий одяг і аксесуари, тому що їм здається, що це "невиправдані і незаслужені привілеї". Навіть якщо вони самі заробили на ці речі, а не отримали їх в подарунок. Цікаво, що почуття ніяковості у деяких людей пропадає, якщо в маркетинговій кампанії дорогого товару є посил: "Ви цього заслуговуєте".

Є кілька варіантів для тих, хто хоче позбутися синдрому самозванця, говорить Наїля Ордабаєва, автор дослідження. Можна пропрацювати свої внутрішні проблеми з психологом і переконати себе в тому, що ви гідні розкоші. А можна приурочити покупку чогось дорогого до важливих дат і подій.

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Джерело: cnbc
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