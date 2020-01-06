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Чи шкідливі соцмережі для здоров'я: нове дослідження учених

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Чи соцмережі впливають на психічне здоров'я - фото 1
Чи соцмережі впливають на психічне здоров'я

Сучасне життя важко уявити без смартфонів та соціальних мереж, тоді науковці активно досліджують, як використання таких платформ впливає на психічне здоров'я людей. Результати недавнього експерименту вкотре суперечать попереднім!

Чимало учених наголошують на тому, що активне використання соціальних мереж призводить до проблем з психікою, тому американські дослідники з Університету Канзасу вирішили детальніше вивчити це питання. Варто додати, що багато попередніх заяв базувались на загальних даних піддослідних, а команда Джеффрі Холла вирішила влаштувати експеримент. Науковці відстежували зв'язок між рівень добробуту та використанням соцмереж.

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Для цього вони поділили добровольців на 5 груп: контрольну, де користувались мережами у звичному режимі, а також ще 4, де були обмеження від соцплатформ на період від одного тижня до чотирьох. Наприкінці кожного дня піддослідні заповнювали анкети, де ділились своїми думками та емоціями.

Вплив соцмереж на людей перебільшений - фото 378458
Вплив соцмереж на людей перебільшений

Результати експерименту не показали відчутних змін в емоційному стані людей. Вони не почувались значно краще ні у дні без мереж, ні тоді, коли могли користуватись ними без обмежень. Тому навряд можна впевнено говорити, що активно використання соцмереж впливає на рівень задоволення собою і життя.

Звісно ж, і це дослідження має недоліки, адже вибірка була доволі невеликою, а також ніхто не відстежував, які саме дії робили на платформах добровольці.

Соціальні мережі не шкодять психіці - фото 378459
Соціальні мережі не шкодять психіці

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Джерело: internetua
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