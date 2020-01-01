Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на січень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають у перший місяць року!

Зодіакальний гороскоп на січень: чого очікувати від першого місяця 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць 2020 року, вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку. Тому відкладайте свої справи та мерщій дізнаватися, яким буде січень саме для вас.

Гороскоп на місяць січень 2020

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 1, 8, 15, 27

Несприятливі дні: 4, 10, 25, 29

Натхненний Новим роком Овен, у січні активізує увесь резервний потенціал, аби рік прийдешній розпочати максимально динамічно. У січні ваш вірний заступник Меркурій допомагатиме в усіх починаннях. Розпочаті справи вирішуватимуться на раз-два. Утім, астрологи радять не зловживати власним ентузіазмом. Ваше бажання застувати до всіх сфер життя так званий турбований режим неминуче призведе до емоційного занепаду та депресії. Робіть усе поступово і по мірі власних можливостей. Астрологи стримані у висловлюваннях щодо особистого життя Овна. Єдине радять – переглянути ставлення до близьких вам людей.

Сприятливі дні: 2, 8, 13, 25

Несприятливі дні: 4, 11, 23, 31

Для Тельців перший місяць 2020 року розпочнеться дещо сумбурно. Визначена модель поведінки на січень ітиме в розріз з проблемами, які поступово з'являтимуться у вашому житті. Відпочити та розслабитися можливості не буде. Якщо, звісно, наявні проблеми ви забажаєте вирішити. В іншому випадку – уникнути сумних наслідків не вийде. Астрологи наполегливо радять акумулювати власні зусилля і не нарікати на неприязне ставлення зіркових стихій.

Перший місяць 2019 року обіцяє бути не надто феєричним у справах амурних. Тому припиніть мріяти про велике кохання, яке вам доведеться зустріти саме у січні. Краще зосередьте свою увагу на чомусь геть іншому. Приміром, саморозвиток та самореалізація.

Сприятливі дні: 5, 7, 14, 28

Несприятливі дні: 1, 5, 12, 26

Атмосферний період пророкують астрологи Близнюкам у січні. Причина тому – знайомство з людьми, які кардинально змінять ваше життя додавши в нього приємних хвилювань та яскравих емоцій. Зміни торкнуться передусім робочої сфери, адже перспективних пропозицій у січні точно не бракуватиме. Головне, увімкнути критичне мислення та обрати саме ту пропозицію, що матиме довготривалу перспективу.

Любовні перипетії – це, власне, те, через що доведеться пройти сімейним представникам цього знаку Зодіаку. Якщо ж ви не перебуваєте у стосунках, то сподіватися, що січень буде щедрим на романтичні знайомства не варто.

Сприятливі дні: 5, 10, 13, 30

Несприятливі дні: 1, 16, 20, 25

Непростий час прогнозують астрологи Ракам. Властиву цим зодіакальним колам впевненість доведеться демонструвати, а професійність – доводити. Січень для Раків – це своєрідна історія боротьби за місце під сонцем. Щоб здобути її вам доведеться з головою пірнути в роботу. Якщо ж проявите сумнів та острах - вважайте, що поразка за вами. Не радять астрологи шукати підтримки в друзів. Кожен з них у січні займатиметься власним життям, тому, аби запобігти конфліктам, не намагайтеся перекласти відповідальність на когось. Це делегування не буде виправдане.

Особистим життям Раків у січні опікуватиметься Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках буде сповна. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, перший місяць нового року стане місяцем зустрічі вашого першого кохання. Іноді, саме там, де не чекаєш – зустрічаєш, а де не шукаєш – знаходиш.

Сприятливі дні: 4, 7, 19, 27

Несприятливі дні: 9, 14, 25, 31

Напружений період очікує на Левів у січні. Запал, із яким ви розпочнете рік у контексті професійного життя, не принесе бажаних результатів. Постійні непорозуміння у колективі змусять вас поринути у неприємні роздуми: змінювати місце роботи, чи ні. Астрологи ж одноголосно радять не приймати поспішних рішень, що зумовлені емоціями та вашим запальним характером. Не слід виносити будь-які конфлікти на привселюдний розгляд. Керівництво подібне точно не схвалить. У період життєвої напруги не зловживайте алкоголем. Він матиме руйнівний вплив як на роботі, так і в особистому житті.

Особливих заворушень на любовному фронті астрологи не прогнозують, як і доленосних зустрічей.

Сприятливі дні: 1, 7, 19, 27

Несприятливі дні: 5, 16, 24, 28

Несамовитий успіх пророкують зіркові стихії Дівам у січні. Вигідні пропозиції стануть невіддільною ознакою першого місяця в році прийдешньому, а фінансова складова шокує стабільністю. Утім, астрологи не радять звикати до хорошого, адже тривалість такого успіху можлива лише за умови вашої наполегливості та працелюбності. Серед інших позитивів січня – це купівля чогось масштабного та давно намріяного. Також про пильність забувати не слід.

У справах амурних буде все також динамічно. Основним покровителем цього знаку Зодіаку є Венера, яка потурбувалася про ваше особисте життя. Цікаві знайомства, доленосні зустрічі та бурхливі романи точно гарантовані. Складніше буде Дівам сімейним. Досягнути взаєморозуміння в спілкуванні з дітьми здаватиметься місією нездійсненною.

Сприятливі дні: 1, 8, 10, 29

Несприятливі дні: 5, 15, 20, 24

Місяць, що позбавлений будь-якої динаміки – саме так його називають астрологи. Результативність початих справ бажатиме кращого, а професійна діяльність буде дещо інертною. Не слід поринати у роздуми щодо цього, просто поставте на паузу звичний ритм життя і насолодіться розміреним та спокійним періодом. Тримати руку на пульсі у січні потреби не буде.

Кардинально інакшим за темпоритмом буде особисте життя. Тривалі стосунки спалахнуть з новою силою, а ті, що розпочнуться, здивують вас загадковістю та незвичністю.

Сприятливі дні: 1, 7, 10, 21

Несприятливі дні: 5, 15, 18, 24

Місяць тотальної гармонії та переоцінки життєвих цінностей. У перший місяць нового року вдасться позбутися проблем, що довгий час тягнулися шлейфом у вашому житті. Січень принесе багато цікавих пропозицій, які неодмінно покращать ваше фінансове становище. Дуже важливо у перший місяць нового року задати правильний настрій на подальший рік і запрограмувати себе на позитив. Астрологи схильні вважати, що від вашого сприйняття залежатиме дуже багато. Не варто перейматися дрібницями й драматизувати.

На любовному фронті буде певне затишшя, яке точно змусить понервувати. Однак астрологи закликають не перейматися через це. Тимчасове затишшя – своєрідний трамплін до зустрічі з людиною, яка назавжди лишиться у вашому житті в статусі чоловіка або дружини.

Сприятливі дні: 6, 10, 17, 26

Несприятливі дні: 5, 11, 24, 31

Весь січень супроводжуватиметься яскравими подіями та змінами в житті. Однак астрологи не беруться уточнювати в якій саме сфері життя доведеться зустрічати сюрпризи долі. Важливо протягом першого місяця 2020 року чутливим та вразливим Стрільцям обмежити спілкування з людьми, які деморалізують вас та налаштовують на негатив.

Астрологи прогнозують, що січень лишить солодкий присмак на все життя, адже у перший місяць нового року вашою заступницею буде Венера, тому ніжний та романтичний січень гарантований.

Сприятливі дні: 3, 13, 25, 29

Несприятливі дні: 1, 14, 20, 30

Для Козерогів перший місяць нового року буде досить складним та емоційно напруженим, оскільки доведеться вирішувати непрості завдання самотужки. Проте в січні є і незначні позитиви – робоча сфера, яка буде відносно успішною. Астрологи радять уникати спілкування з підозрілими особистостями, адже швидше за все вони мають на вас "професійний зуб" і понад усе прагнуть підставити в колективі.

У січні астрологи радять утриматись від нових стосунків, швидше за все вони не принесуть бажаного щастя.

Сприятливі дні: 1, 6, 11, 28

Несприятливі дні: 2, 14, 20, 30

Проблемна ситуація, що виникне у робочій сфері, буде нічим іншим, як конфліктом інтересів на ґрунті професійних розбіжностей. Налагоджувати конфлікт за принципом "хто голосніше кричить, того й чують" – не вдасться, адже так ви продемонструєте свою невпевненість та нездатність працювати у стресових ситуаціях. Будьте певні, керівництву це точно не сподобається.

Уразливою стороною у січні буде особисте життя. Постійні чвари, непорозуміння, безпідставні ревнощі та взаємні звинувачення – це, власне, те, від чого потерпатиме ваш союз. Чи матиме ця історія кохання продовження – цілком і повністю залежить від вас. Візьміть ініціативу у свої руки та припиніть перекладати відповідальність на свого партнера. Лише ви в змозі не загасити вогник надії на щасливе майбутнє, який жевріє в серцях обох.

Сприятливі дні: 2, 8, 10, 21

Несприятливі дні: 1, 5 18, 29

Щоб стійко тримати удар і не здаватися безпомічним, вам доведеться у січні наполегливо працювати. Продуктивна робота, виваженість дій, розсудливість, неквапливість – саме поєднання цих істин забезпечить вас вмінням слухати інших і бути почутим.

На любовному фронті особливих заворушень астрологи не прогнозують. Все буде досить спокійно та стабільно.

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