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Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
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Гороскоп на січень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають у перший місяць року!
Зодіакальний гороскоп на січень: чого очікувати від першого місяця 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць 2020 року, вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку. Тому відкладайте свої справи та мерщій дізнаватися, яким буде січень саме для вас.
Гороскоп на місяць січень 2020
Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 1, 8, 15, 27
- Несприятливі дні: 4, 10, 25, 29
Натхненний Новим роком Овен, у січні активізує увесь резервний потенціал, аби рік прийдешній розпочати максимально динамічно. У січні ваш вірний заступник Меркурій допомагатиме в усіх починаннях. Розпочаті справи вирішуватимуться на раз-два. Утім, астрологи радять не зловживати власним ентузіазмом. Ваше бажання застувати до всіх сфер життя так званий турбований режим неминуче призведе до емоційного занепаду та депресії. Робіть усе поступово і по мірі власних можливостей.
Астрологи стримані у висловлюваннях щодо особистого життя Овна. Єдине радять – переглянути ставлення до близьких вам людей.
Телець
- Сприятливі дні: 2, 8, 13, 25
- Несприятливі дні: 4, 11, 23, 31
Для Тельців перший місяць 2020 року розпочнеться дещо сумбурно. Визначена модель поведінки на січень ітиме в розріз з проблемами, які поступово з'являтимуться у вашому житті. Відпочити та розслабитися можливості не буде. Якщо, звісно, наявні проблеми ви забажаєте вирішити. В іншому випадку – уникнути сумних наслідків не вийде. Астрологи наполегливо радять акумулювати власні зусилля і не нарікати на неприязне ставлення зіркових стихій.
Перший місяць 2019 року обіцяє бути не надто феєричним у справах амурних. Тому припиніть мріяти про велике кохання, яке вам доведеться зустріти саме у січні. Краще зосередьте свою увагу на чомусь геть іншому. Приміром, саморозвиток та самореалізація.
Близнюки
- Сприятливі дні: 5, 7, 14, 28
- Несприятливі дні: 1, 5, 12, 26
Атмосферний період пророкують астрологи Близнюкам у січні. Причина тому – знайомство з людьми, які кардинально змінять ваше життя додавши в нього приємних хвилювань та яскравих емоцій. Зміни торкнуться передусім робочої сфери, адже перспективних пропозицій у січні точно не бракуватиме. Головне, увімкнути критичне мислення та обрати саме ту пропозицію, що матиме довготривалу перспективу.
Любовні перипетії – це, власне, те, через що доведеться пройти сімейним представникам цього знаку Зодіаку. Якщо ж ви не перебуваєте у стосунках, то сподіватися, що січень буде щедрим на романтичні знайомства не варто.
Рак
- Сприятливі дні: 5, 10, 13, 30
- Несприятливі дні: 1, 16, 20, 25
Непростий час прогнозують астрологи Ракам. Властиву цим зодіакальним колам впевненість доведеться демонструвати, а професійність – доводити. Січень для Раків – це своєрідна історія боротьби за місце під сонцем. Щоб здобути її вам доведеться з головою пірнути в роботу. Якщо ж проявите сумнів та острах - вважайте, що поразка за вами. Не радять астрологи шукати підтримки в друзів. Кожен з них у січні займатиметься власним життям, тому, аби запобігти конфліктам, не намагайтеся перекласти відповідальність на когось. Це делегування не буде виправдане.
Особистим життям Раків у січні опікуватиметься Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках буде сповна. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, перший місяць нового року стане місяцем зустрічі вашого першого кохання. Іноді, саме там, де не чекаєш – зустрічаєш, а де не шукаєш – знаходиш.
Лев
- Сприятливі дні: 4, 7, 19, 27
- Несприятливі дні: 9, 14, 25, 31
Напружений період очікує на Левів у січні. Запал, із яким ви розпочнете рік у контексті професійного життя, не принесе бажаних результатів. Постійні непорозуміння у колективі змусять вас поринути у неприємні роздуми: змінювати місце роботи, чи ні. Астрологи ж одноголосно радять не приймати поспішних рішень, що зумовлені емоціями та вашим запальним характером. Не слід виносити будь-які конфлікти на привселюдний розгляд. Керівництво подібне точно не схвалить. У період життєвої напруги не зловживайте алкоголем. Він матиме руйнівний вплив як на роботі, так і в особистому житті.
Особливих заворушень на любовному фронті астрологи не прогнозують, як і доленосних зустрічей.
Діва
- Сприятливі дні: 1, 7, 19, 27
- Несприятливі дні: 5, 16, 24, 28
Несамовитий успіх пророкують зіркові стихії Дівам у січні. Вигідні пропозиції стануть невіддільною ознакою першого місяця в році прийдешньому, а фінансова складова шокує стабільністю. Утім, астрологи не радять звикати до хорошого, адже тривалість такого успіху можлива лише за умови вашої наполегливості та працелюбності. Серед інших позитивів січня – це купівля чогось масштабного та давно намріяного. Також про пильність забувати не слід.
У справах амурних буде все також динамічно. Основним покровителем цього знаку Зодіаку є Венера, яка потурбувалася про ваше особисте життя. Цікаві знайомства, доленосні зустрічі та бурхливі романи точно гарантовані. Складніше буде Дівам сімейним. Досягнути взаєморозуміння в спілкуванні з дітьми здаватиметься місією нездійсненною.
Терези
- Сприятливі дні: 1, 8, 10, 29
- Несприятливі дні: 5, 15, 20, 24
Місяць, що позбавлений будь-якої динаміки – саме так його називають астрологи. Результативність початих справ бажатиме кращого, а професійна діяльність буде дещо інертною. Не слід поринати у роздуми щодо цього, просто поставте на паузу звичний ритм життя і насолодіться розміреним та спокійним періодом. Тримати руку на пульсі у січні потреби не буде.
Кардинально інакшим за темпоритмом буде особисте життя. Тривалі стосунки спалахнуть з новою силою, а ті, що розпочнуться, здивують вас загадковістю та незвичністю.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 1, 7, 10, 21
- Несприятливі дні: 5, 15, 18, 24
Місяць тотальної гармонії та переоцінки життєвих цінностей. У перший місяць нового року вдасться позбутися проблем, що довгий час тягнулися шлейфом у вашому житті. Січень принесе багато цікавих пропозицій, які неодмінно покращать ваше фінансове становище. Дуже важливо у перший місяць нового року задати правильний настрій на подальший рік і запрограмувати себе на позитив. Астрологи схильні вважати, що від вашого сприйняття залежатиме дуже багато. Не варто перейматися дрібницями й драматизувати.
На любовному фронті буде певне затишшя, яке точно змусить понервувати. Однак астрологи закликають не перейматися через це. Тимчасове затишшя – своєрідний трамплін до зустрічі з людиною, яка назавжди лишиться у вашому житті в статусі чоловіка або дружини.
Стрілець
- Сприятливі дні: 6, 10, 17, 26
- Несприятливі дні: 5, 11, 24, 31
Весь січень супроводжуватиметься яскравими подіями та змінами в житті. Однак астрологи не беруться уточнювати в якій саме сфері життя доведеться зустрічати сюрпризи долі. Важливо протягом першого місяця 2020 року чутливим та вразливим Стрільцям обмежити спілкування з людьми, які деморалізують вас та налаштовують на негатив.
Астрологи прогнозують, що січень лишить солодкий присмак на все життя, адже у перший місяць нового року вашою заступницею буде Венера, тому ніжний та романтичний січень гарантований.
Козеріг
- Сприятливі дні: 3, 13, 25, 29
- Несприятливі дні: 1, 14, 20, 30
Для Козерогів перший місяць нового року буде досить складним та емоційно напруженим, оскільки доведеться вирішувати непрості завдання самотужки. Проте в січні є і незначні позитиви – робоча сфера, яка буде відносно успішною. Астрологи радять уникати спілкування з підозрілими особистостями, адже швидше за все вони мають на вас "професійний зуб" і понад усе прагнуть підставити в колективі.
У січні астрологи радять утриматись від нових стосунків, швидше за все вони не принесуть бажаного щастя.
Водолій
- Сприятливі дні: 1, 6, 11, 28
- Несприятливі дні: 2, 14, 20, 30
Проблемна ситуація, що виникне у робочій сфері, буде нічим іншим, як конфліктом інтересів на ґрунті професійних розбіжностей. Налагоджувати конфлікт за принципом "хто голосніше кричить, того й чують" – не вдасться, адже так ви продемонструєте свою невпевненість та нездатність працювати у стресових ситуаціях. Будьте певні, керівництву це точно не сподобається.
Уразливою стороною у січні буде особисте життя. Постійні чвари, непорозуміння, безпідставні ревнощі та взаємні звинувачення – це, власне, те, від чого потерпатиме ваш союз. Чи матиме ця історія кохання продовження – цілком і повністю залежить від вас. Візьміть ініціативу у свої руки та припиніть перекладати відповідальність на свого партнера. Лише ви в змозі не загасити вогник надії на щасливе майбутнє, який жевріє в серцях обох.
Риби
- Сприятливі дні: 2, 8, 10, 21
- Несприятливі дні: 1, 5 18, 29
Щоб стійко тримати удар і не здаватися безпомічним, вам доведеться у січні наполегливо працювати. Продуктивна робота, виваженість дій, розсудливість, неквапливість – саме поєднання цих істин забезпечить вас вмінням слухати інших і бути почутим.
На любовному фронті особливих заворушень астрологи не прогнозують. Все буде досить спокійно та стабільно.
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