Кумедне дослідження: свіжий сніг можна їсти

Науковці з Румунського університету опублікували результати дослідження, згідно з яким свіжий сніг можна їсти.

У 2017 році вони провели експеримент і з'ясували, що якщо сніг лежить не довше, ніж півдня, то його можна їсти, не нашкодивши своєму здоров'ю.

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Безпечніше це робити в морози. Але їсти сніг дводенної давності не варто.

У свіжому снігу не багато бактерій, – стверджує Істван Мате, професор Угорського університету Трансільванії "Сапіента", – Але вже через два дні їх стає більше.

За його словами, це відбувається через забруднення повітря.

Експеримент проводили у румунському містечку, який вважається одним із найхолодніших у країні. Вчені вивчали сніг при різних температурних умовах – від мінус 1,1 °C до мінус 17,4 °C. У січневому снігу кількість бактерій склала 5 одиниць на міліметр, а в лютневому – в чотири рази більше.

Ідея дослідження спала на думку Мате після того, як він побачив, як його діти їдять сніг.

"Я не рекомендую усім їсти сніг. Просто кажу, що ви не захворієте, якщо з'їсте трішки", – наголосив професор.

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