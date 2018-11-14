Науковці нагадали про загрозу, пов'язану з дефіцитом сну в дітей

Науковці Ратгерського університету (США) показали, що недостатня тривалість сну в дітей сприяє нездоровим звичкам у харчуванні, ожирінню та сидячому способу життя.

У дослідженні взяли участь понад 177 тисяч дітей у віці від 8 до 17 років. За допомогою електронного анкетування фахівці оцінювали харчові звички, тривалість сну у будні та вихідні дні, ступінь фізичної активності добровольців.

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При недостатньому сні діти до 12 років спали менш ніж дев'ять годин на добу, а підлітки старше 12 років – менш ніж вісім годин на добу. Приблизно 40 відсотків усіх опитаних приділяли сну менше часу, ніж рекомендують лікарі.

Дітям потрібно достатньо уваги приділяти сну / unratitomas

Результати показали, що недостатня тривалість сну сприяє формуванню таких звичок, як пропуск сніданку, вживання фастфуду та солодощів. Також дефіцит сну сприяє зниженню фізичної активності протягом дня. Всі ці фактори призводять до появи надмірної ваги та розвитку ожиріння.

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