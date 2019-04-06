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Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести весняну відпустку у Франції. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Франція навесні – чудове видовище! Нестримне сонце і пишне цвітіння перетворюють міста і околиці на яскраву клумбу. Зацвітають магнолії, мигдаль, вишневі дерева, огортаючи вулиці у біло-рожеві ароматні хмари.
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Великдень у Франції
Весна – час Великодня. Щоправда, католицький Великдень як правило святкують в інший день. В Європі вихідний день не тільки у пасхальну неділю, а також пятницю перед ним і понеділок відразу після. Причому в школах і університетах тиждень, після Великодня, вважається канікулами. Більшість французів роз'їжджається відпочивати. А в п'ятницю, неділю і понеділок все буде закрито.
Ла Колін дю Шато, Ніцца
Майже кожна поїздка на Лазурне узбережжя починається з Ніцци. І для знайомства з французької Рів'єрою найкраще підійде оглядовий майданчик замку Ла Колін, звідки можна буде побачити своїми очима, чому навколо цього міста стільки шуму. Звідси відкривається чудовий вид на Англійську набережну і Старе місто.
Ментон
Ментон, по праву, можна назвати найбільшим секретом Французької Рив'єри: він також гарний, як і інші прибережні міста, але в ньому чомусь ніколи не буває натовпів. Місто живе в своєму ритмі, який дуже відповідає духу міста. А якщо згадати ще те, що тут 300 сонячних днів на рік, розкішні сади і приголомшлива франко-італійська кухня, то однозначним стає те, що провести тут день – велике задоволення.
Оглядовий майданчик вежі Монпарнас
Монпарнас, хоч і не є найбільшою спорудою в місті, надає своїм відвідувачам чудову можливість оглянути Париж з 200-метрової висоти, причому огляд відкритий на всі чотири частини світу. Оскільки майданчик засклений, спогляданню величних видів Парижа ніщо не заважає, навіть якщо навколо вирує негода.
Нант
Ще одне унікальне місто. Безумовно, головною перевагою Нанта стануть добре збережені будівлі різних епох, які розділені на квартали. Без перебільшення, ви зможете подорожувати в часі, просто гуляючи по кварталах міста.
Маяк Кордуан
Сучасна версія маяка була побудована в період з 1584 по 1611 роки і є найстарішим маяком Франції, а також десятим за висотою маяком світу. Конструкція досить значна: тут є каплиця і вишукані прикраси (мармур, різьблена дерев'яна обшивка і статуї).
Женевське озеро
Знамените Женевське озеро далеко не цілком належить швейцарцям. Велика частина її південної берегової лінії французька. Найпопулярніше місце Евіан, знамените своєю мінеральною водою, яка тече з під крана прямо на вулиці.
Русійон
Русійон досить миле село, внесене в список найкрасивіших сіл Франції. Але головна місцева визначна пам'ятка це вохриста стежка чудове, абсолютно неймовірне місце, де ви ніби опиняєтеся на Марсі! Червона земля контрастує із зеленню лісу і яскраво-блакитним прованським небом.
Тулуза
Столиця Південних Піренеїв, Тулуза займає четверте місце за населенням у Франції. Через колір цегли, з якого побудована Тулуза, її прозвали рожевим містом. Романська базиліка 11 століття популярне місце паломництва в списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Саме місто, хоч і не вражає погляд витонченістю будівель, але залишає відчуття найбльш приємного і культурного міста у Франції.
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