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Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію

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Романтична Франція – чудова країна для весняного відпочинку - фото 1
Романтична Франція – чудова країна для весняного відпочинку / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести весняну відпустку у Франції. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Франція навесні – чудове видовище! Нестримне сонце і пишне цвітіння перетворюють міста і околиці на яскраву клумбу. Зацвітають магнолії, мигдаль, вишневі дерева, огортаючи вулиці у біло-рожеві ароматні хмари.

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Великдень у Франції

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Весна – час Великодня. Щоправда, католицький Великдень як правило святкують в інший день. В Європі вихідний день не тільки у пасхальну неділю, а також пятницю перед ним і понеділок відразу після. Причому в школах і університетах тиждень, після Великодня, вважається канікулами. Більшість французів роз'їжджається відпочивати. А в п'ятницю, неділю і понеділок все буде закрито.

Ла Колін дю Шато, Ніцца

Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію - фото 319323

Майже кожна поїздка на Лазурне узбережжя починається з Ніцци. І для знайомства з французької Рів'єрою найкраще підійде оглядовий майданчик замку Ла Колін, звідки можна буде побачити своїми очима, чому навколо цього міста стільки шуму. Звідси відкривається чудовий вид на Англійську набережну і Старе місто.

Ментон

Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію - фото 319324

Ментон, по праву, можна назвати найбільшим секретом Французької Рив'єри: він також гарний, як і інші прибережні міста, але в ньому чомусь ніколи не буває натовпів. Місто живе в своєму ритмі, який дуже відповідає духу міста. А якщо згадати ще те, що тут 300 сонячних днів на рік, розкішні сади і приголомшлива франко-італійська кухня, то однозначним стає те, що провести тут день – велике задоволення.

Оглядовий майданчик вежі Монпарнас

Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію - фото 319325

Монпарнас, хоч і не є найбільшою спорудою в місті, надає своїм відвідувачам чудову можливість оглянути Париж з 200-метрової висоти, причому огляд відкритий на всі чотири частини світу. Оскільки майданчик засклений, спогляданню величних видів Парижа ніщо не заважає, навіть якщо навколо вирує негода.

Нант

Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію - фото 319326

Ще одне унікальне місто. Безумовно, головною перевагою Нанта стануть добре збережені будівлі різних епох, які розділені на квартали. Без перебільшення, ви зможете подорожувати в часі, просто гуляючи по кварталах міста.

Маяк Кордуан

Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію - фото 319327

Сучасна версія маяка була побудована в період з 1584 по 1611 роки і є найстарішим маяком Франції, а також десятим за висотою маяком світу. Конструкція досить значна: тут є каплиця і вишукані прикраси (мармур, різьблена дерев'яна обшивка і статуї).

Женевське озеро

Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію - фото 319328

Знамените Женевське озеро далеко не цілком належить швейцарцям. Велика частина її південної берегової лінії французька. Найпопулярніше місце Евіан, знамените своєю мінеральною водою, яка тече з під крана прямо на вулиці.

Русійон

Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію - фото 319329

Русійон досить миле село, внесене в список найкрасивіших сіл Франції. Але головна місцева визначна пам'ятка це вохриста стежка чудове, абсолютно неймовірне місце, де ви ніби опиняєтеся на Марсі! Червона земля контрастує із зеленню лісу і яскраво-блакитним прованським небом.

Тулуза

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Столиця Південних Піренеїв, Тулуза займає четверте місце за населенням у Франції. Через колір цегли, з якого побудована Тулуза, її прозвали рожевим містом. Романська базиліка 11 століття популярне місце паломництва в списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Саме місто, хоч і не вражає погляд витонченістю будівель, але залишає відчуття найбльш приємного і культурного міста у Франції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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