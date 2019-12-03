Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року

Початок грудня — час планувати події для ідеального завершення року. Ми зробили добірку найцікавіших концертів, фестивалів та презентацій першого місяця зими в Києві, щоб 2019 рік запам’ятався вам ще яскравіше.

Брати Гадюкіни | Презентація альбому

Де: вул. Симона Петлюри, 4 (Caribbean Club Concert Hall)

вул. Симона Петлюри, 4 (Caribbean Club Concert Hall) Коли: 3 грудня, 20:00

3 грудня, 20:00 Подія у Facebook

Культовий український рок-гурт "Брати Гадюкіни" презентує свій новий альбом "Сміх і Гріх" у столичному Caribbean Club Concert Hall. "Уявіть, що Сміх і Гріх – це подружжя. Вони весь час разом і все роблять разом, а потім і діти в них народжуються в Гріху, але Смішні (і розумні, як вони на то сподіваються). Коротше, жізнь у них цікава і різноманітна! Так само, як і у нас", – говорять про новий альбом музиканти.

INTRO – фестиваль кіно про музику та культуру

Де: вул. Саксаганського, 6 (Будинок Кіно)

вул. Саксаганського, 6 (Будинок Кіно) Коли: 4-8 грудня

4-8 грудня Подія у Facebook

З 4 по 8 грудня у київському Будинку Кіно пройде фестиваль кіно про музику та культуру від KyivMusicFilm – "INTRO". Цьогорічна програма стане своєрідним літописом культурних феноменів нашого часу. Серед показів заплановані: "Берлінський фейсконтрольник","Краса й занепад", "Симфонія Беріна", "Дух Баугаузу", "Рамс: людина-дизайн" та інші фільми. З повною програмою можна ознайомитись на сторінці заходу.

O.Torvald | Презентація альбому

Де: проспект Валерія Лобановського, 119 (Stereo Plaza)

проспект Валерія Лобановського, 119 (Stereo Plaza) Коли: 5 грудня, 20:00

5 грудня, 20:00 Подія у Facebook

5 грудня в Stereo Plaza зіграє гурт O.Torvald. Музиканти презентують свій новий альбом Diller Kaifu, який вийшов цієї осені у двох частинах та отримав схвальні відгуки.

ТНМК | 21 рік альбому "Зроби Мені Хіп-Хоп"

Де: вул. Шота Руставелі, 16а (Bel Etage Music Hall)

вул. Шота Руставелі, 16а (Bel Etage Music Hall) Коли: 6 грудня, 19:00

6 грудня, 19:00 Подія у Facebook

6 грудня у Bel Etage гурт ТНМК відсвяткує 21 рік альбому "Зроби Мені Хіп-Хоп". З цієї нагоди учасники першопочаткового складу гурту – Фагот, Фоззі та Діля – виступлять на одній сцені вперше за 15 років. Гурт зіграє альбом повністю, а між треками лунатимуть скіти-інтермедії за участі Ігоря Пелиха, Віталія Кличка та Ігоря Арнаутова.

Detach | Acoustic Show

Де: вул. Симона Петлюри, 4 (Caribbean Club Concert Hall)

вул. Симона Петлюри, 4 (Caribbean Club Concert Hall) Коли: 8 грудня 19.00

8 грудня 19.00 Подія у Facebook

Один із найбільш гучних та драйвових гуртів української важкої сцени, головна прикраса музичних фестивалів, хлопці, що розірвали всі формати та шаблоні на проєкті "Х-фактор" – DETACH вперше презентують свою акустичну програму. У такому виконанні їхні божевільні треки звучатимуть пронизливо зворушливими, чуттєвими, романтичними, ліричними і навіть у чомусь ніжними. Відвідувачів шоу чекають нові пісні і старі хіти, справжнє шоу зі спецефектами і запрошеними гостями та інші сюрпизи.

Фіолет | Все чесно тур

Де: вул. Січових Стрільців 37-41 (ATLAS)

вул. Січових Стрільців 37-41 (ATLAS) Коли : 11 грудня 19.00

: 11 грудня 19.00 Подія у Facebook

Цього року український поп-рок гурт Фіолет відсвяткував свою десяту річницю, на честь якої записав експериментальний міні-альбом "Все чесно". Кожен із треків цього альбому створений із іншим саунд-продюсером, на два із них – "До серця" та "Київ – Берлін – Київ" – вже відзнято кліпи. Зараз хлопці активно гастролюють у підтримку цього альбому. Гучну крапку туру вони поставлять 11 грудня в столичному клубі ATLAS.

Сергій Мартинюк | Презентація збірки "Реп'яхи"

Де: вул. Контрактова Площа, 2/1 (книгарня "КнигоЛенд")

вул. Контрактова Площа, 2/1 (книгарня "КнигоЛенд") Коли: 13 грудня, 18:00

13 грудня, 18:00 Подія у Facebook

Сергій Колос Мартинюк випустив дебютну поетичну збірку "Реп'яхи". Презентація відбудеться 13 грудня у київській книгарні "КнигоЛенд". Раніше, у 2018 році, у видавництві "Фабула" вийшов друком перший роман лідера гурту "Фіолет", Сергій Мартинюка, "Капітан Смуток".

Ляпіс 98 | концерт

Де: проспект Валерія Лобановського, 119 (Stereo Plaza)

проспект Валерія Лобановського, 119 (Stereo Plaza) Коли: 15 грудня, 19:00

15 грудня, 19:00 Подія у Facebook

15 грудня до Києва повернеться легендарний гурт "ЛЯПИС 98". На київському майданчику Stereo Plaza оркестр радикального шансону презентує свою нову ексклюзивну програму "Всем девчонкам нравится!". Гостям варто очікувати на складне театральне шоу у кращих традиціях Бродвею.

Вагоновожатые | Презентація

Де: вул. Шота Руставелі, 16а (Bel Etage Music Hall)

вул. Шота Руставелі, 16а (Bel Etage Music Hall) Коли: 15 грудня, 19:00

15 грудня, 19:00 Подія у Facebook

15 грудня відбудеться виступ гурту Вагоновожатые, який матиме назву "Презентацiя". Щоб познайомити прихильників зі своїм минулим альбомом "Референс", гурт напередодні презентації розмістив на вулицях Києва плакати з цитатами. У випадку ж концерту "Презентацiя" про виступ невідомо нічого, крім місця та дати.

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