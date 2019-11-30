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Кубок світу з біатлону: розклад, де і коли дивитись гонки України
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У суботу, 30 листопада, стартує новий сезон з біатлону. Кубок світу розпочинається у шведському Естерсунді з одиночної змішаної естафети. Читайте далі та дізнайтеся усе, що потрібно знати про новий сезон з біатлону.
30 листопада в Естерсунді стартує перший етап Кубка світу з біатлону. На глядачів та вболівальників очікує одразу дві гонки. О 14:10 за київським часом розпочнеться одиночна змішана естафета. Збірну України представлять Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Спортсмени вийдуть на дистанцію під п'ятим стартовим номером.
Вже о 16:00 стартує класична змішана естафета. На старт вийдуть 25 команд. Українці вийдуть під восьмим номером – Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк.
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Склад збірної України з біатлону – українська чоловіча команда
- Артем Прима – надія команди
- Дмитро Підручний – найсильніший біатлоніст чоловічої команди, чинний чемпіон світу. Пропустить перші гонки через травму спини.
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко – молодий біатлоніст у збірній
- Тарас Лесюк – молодий біатлоніст у збірній
Склад збірної України з біатлону – українська жіноча команда
- Віта Семеренко
- Валя Семеренко
- Юлія Джима – покладають великі надії на біатлоністку
- Анастасія Меркушина – покладають великі надії на біатлоністку
- Надія Бєлкіна
- Дар'я Блашко – білоруска виступатиме за Україну
Де дивитись Кубок світу з біатлону
Стартує біатлонний сезон 2019/2020 у світі та в Україні 30 листопада. Українці зможуть подивитися змагання на телеканалі "UA: Перший" – усі трансляції показуватимуть саме тут.
До слова, телеканал "Спорт-1" більше НЕ транслюватиме Кубок світу з Біатлону.
На телеканалі "UA: Перший" ці змагання коментуватиме українська біатлоністка Яна Бондар, яка пропускає цей біатлонний сезон через травму. Також коментуватимуть Владислав Шалота та Сергій Ружицький.
Також дивитися біатлон без перерви на рекламу та у HD-якості можна на цифровій платформі – https://biathlon.suspilne.media/.
Розклад етапів Кубку світу з біатлону
1 етап. Естерсунд, Швеція. 30 листопада - 8 грудня.
- 30.11.2019, 14:10 – Одиночна змішана естафета
- 30.11.2019, 16:00 – Змішана естафета
- 01.12.2019, 13:30 – Спринт, чоловіки
- 01.12.2019, 16:30 – Спринт, жінки
- 04.12.2019, 17:20 – Індивідуальна гонка, чоловіки
- 05.12.2019, 17:20 – Індивідуальна гонка, жінки
- 07.12.2019, 18:30 – Естафета, чоловіки
- 08.12.2019, 16:30 – Естафета, жінки
2 етап. Хохфільцен, Австрія. 13-15 грудня.
- 13.12.2019, 12:30 – Спринт, жінки
- 13.12.2019, 15:20 – Спринт, чоловіки
- 14.12.2019, 12:30 – Естафета, жінки
- 14.12.2019, 15:55 – Гонка переслідування, чоловіки
- 15.12.2019, 13.00 – Гонка переслідування, жінки
- 15.12.2019, 15:00 – Естафета, чоловіки
3 етап. Ансі, Франція. 19-22 грудня.
- 19.12.2019, 15:15 – Спринт, чоловіки
- 20.12.2019, 15:15 – Спринт, жінки
- 21.12.2019, 14:00 – Гонка переслідування, чоловіки
- 21.12.2019, 16:00 – Гонка переслідування, жінки
- 22.12.2019, 13:10 – Мас-старт, чоловіки
- 22.12.2019, 15:15 – Мас-старт, жінки
4 етап. Оберхоф, Німеччина. 9-12 січня.
- 09.01.2020, 15:30 – Спринт, жінки
- 10.01.2020, 15:30 – Спринт, чоловіки
- 11.01.2020, 13.00 – Естафета, жінки
- 11.01.2020, 15:15 – Естафета, чоловіки
- 12.01.2020, 13:45 – Мас-старт, жінки
- 12.01.2020, 15:30 – Мас-старт, чоловіки
5 етап. Рупольдинг, Німеччина. 15-19 січня.
- 15.01.2020, 15:30 – Спринт, жінки
- 16.01.2020, 15:30 – Спринт, чоловіки
- 17.01.2020, 15:30 – Естафета, жінки
- 18.01.2020, 15:15 – Естафета, чоловіки
- 19.01.2020, 13:15 – Гонка переслідування, жінки
- 19.01.2020, 15:30 – Гонка переслідування, чоловіки
6 етап. Поклюка, Словенія. 23-26 січня.
- 23.01.2020, 15:15 – Індивідуальна гонка, чоловіки
- 24.01.2020, 15:15 – Індивідуальна гонка, жінки
- 25.01.2020, 14:15 – Одиночна змішана естафета
- 25.01.2020, 16:00 – Змішана естафета
- 26.01.2020, 13:15 – Мас-старт, чоловіки
- 26.01.2020, 16:00 – Мас-старт, жінки
7 етап. Нове-Мєсто, Чехія. 5-8 березня.
- 05.03.2020, 18:35 – Спринт, жінки
- 06.03.2020, 18:30 – Спринт, чоловіки
- 07.03.2020, 15:00 – Естафета, жінки
- 07.03.2020, 18:00 – Естафета, чоловіки
- 08.03.2020, 12:45 – Мас-старт, жінки
- 08.03.2020, 14:45 – Мас-старт, чоловіки
8 етап. Контіолахт, Фінляндія. 12-15 березня.
- 12.03.2020, 18:30 – Спринт, чоловіки
- 13.03.2020, 18:30 – Спринт, жінки
- 14.03.2020, 14:45 – Гонка переслідування, чоловіки
- 14.03.2020, 16:45 – Гонка переслідування, жінки
- 15.03.2020, 14:15 – Одиночна змішана естафета
- 15.03.2020, 16:15 – Змішана естафета
9 етап. Холменколлен, Норвегія. 20-22 березня
- 20.03.2020, 14:15 – Спринт, жінки
- 20.03.2020, 17:45 – Спринт, чоловіки
- 21.03.2020, 13:45 – Гонка переслідування, жінки
- 21.03.2020, 15:30 – Гонка переслідування, чоловіки.
- 22.03.2020, 15:00 – Мас-старт, жінки
- 22.03.2020, 16:45 – Мас-старт, чоловіки
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