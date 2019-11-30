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Кубок світу з біатлону: розклад, де і коли дивитись гонки України

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новий сезон з біатлону - фото 1
новий сезон з біатлону

У суботу, 30 листопада, стартує новий сезон з біатлону. Кубок світу розпочинається у шведському Естерсунді з одиночної змішаної естафети. Читайте далі та дізнайтеся усе, що потрібно знати про новий сезон з біатлону.

30 листопада в Естерсунді стартує перший етап Кубка світу з біатлону. На глядачів та вболівальників очікує одразу дві гонки. О 14:10 за київським часом розпочнеться одиночна змішана естафета. Збірну України представлять Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Спортсмени вийдуть на дистанцію під п'ятим стартовим номером.

Вже о 16:00 стартує класична змішана естафета. На старт вийдуть 25 команд. Українці вийдуть під восьмим номером – Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк.

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Склад збірної України з біатлону – українська чоловіча команда

  • Артем Прима – надія команди
  • Дмитро Підручний – найсильніший біатлоніст чоловічої команди, чинний чемпіон світу. Пропустить перші гонки через травму спини.
  • Руслан Ткаленко
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко – молодий біатлоніст у збірній
  • Тарас Лесюк – молодий біатлоніст у збірній

Склад збірної України з біатлону – українська жіноча команда

  • Віта Семеренко
  • Валя Семеренко
  • Юлія Джима – покладають великі надії на біатлоністку
  • Анастасія Меркушина – покладають великі надії на біатлоністку
  • Надія Бєлкіна
  • Дар'я Блашко – білоруска виступатиме за Україну

Де дивитись Кубок світу з біатлону

Стартує біатлонний сезон 2019/2020 у світі та в Україні 30 листопада. Українці зможуть подивитися змагання на телеканалі "UA: Перший" – усі трансляції показуватимуть саме тут.

До слова, телеканал "Спорт-1" більше НЕ транслюватиме Кубок світу з Біатлону.

На телеканалі "UA: Перший" ці змагання коментуватиме українська біатлоністка Яна Бондар, яка пропускає цей біатлонний сезон через травму. Також коментуватимуть Владислав Шалота та Сергій Ружицький.

Також дивитися біатлон без перерви на рекламу та у HD-якості можна на цифровій платформі – https://biathlon.suspilne.media/.

Кубок світу з біатлону: розклад, де і коли дивитись гонки України - фото 371271

Розклад етапів Кубку світу з біатлону

1 етап. Естерсунд, Швеція. 30 листопада - 8 грудня.

  • 30.11.2019, 14:10 – Одиночна змішана естафета
  • 30.11.2019, 16:00 – Змішана естафета
  • 01.12.2019, 13:30 – Спринт, чоловіки
  • 01.12.2019, 16:30 – Спринт, жінки
  • 04.12.2019, 17:20 – Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 05.12.2019, 17:20 – Індивідуальна гонка, жінки
  • 07.12.2019, 18:30 – Естафета, чоловіки
  • 08.12.2019, 16:30 – Естафета, жінки

2 етап. Хохфільцен, Австрія. 13-15 грудня.

  • 13.12.2019, 12:30 – Спринт, жінки
  • 13.12.2019, 15:20 – Спринт, чоловіки
  • 14.12.2019, 12:30 – Естафета, жінки
  • 14.12.2019, 15:55 – Гонка переслідування, чоловіки
  • 15.12.2019, 13.00 – Гонка переслідування, жінки
  • 15.12.2019, 15:00 – Естафета, чоловіки

3 етап. Ансі, Франція. 19-22 грудня.

  • 19.12.2019, 15:15 – Спринт, чоловіки
  • 20.12.2019, 15:15 – Спринт, жінки
  • 21.12.2019, 14:00 – Гонка переслідування, чоловіки
  • 21.12.2019, 16:00 – Гонка переслідування, жінки
  • 22.12.2019, 13:10 – Мас-старт, чоловіки
  • 22.12.2019, 15:15 – Мас-старт, жінки

4 етап. Оберхоф, Німеччина. 9-12 січня.

  • 09.01.2020, 15:30 – Спринт, жінки
  • 10.01.2020, 15:30 – Спринт, чоловіки
  • 11.01.2020, 13.00 – Естафета, жінки
  • 11.01.2020, 15:15 – Естафета, чоловіки
  • 12.01.2020, 13:45 – Мас-старт, жінки
  • 12.01.2020, 15:30 – Мас-старт, чоловіки

Кубок світу з біатлону: розклад, де і коли дивитись гонки України - фото 371272

5 етап. Рупольдинг, Німеччина. 15-19 січня.

  • 15.01.2020, 15:30 – Спринт, жінки
  • 16.01.2020, 15:30 – Спринт, чоловіки
  • 17.01.2020, 15:30 – Естафета, жінки
  • 18.01.2020, 15:15 – Естафета, чоловіки
  • 19.01.2020, 13:15 – Гонка переслідування, жінки
  • 19.01.2020, 15:30 – Гонка переслідування, чоловіки

6 етап. Поклюка, Словенія. 23-26 січня.

  • 23.01.2020, 15:15 – Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 24.01.2020, 15:15 – Індивідуальна гонка, жінки
  • 25.01.2020, 14:15 – Одиночна змішана естафета
  • 25.01.2020, 16:00 – Змішана естафета
  • 26.01.2020, 13:15 – Мас-старт, чоловіки
  • 26.01.2020, 16:00 – Мас-старт, жінки

7 етап. Нове-Мєсто, Чехія. 5-8 березня.

  • 05.03.2020, 18:35 – Спринт, жінки
  • 06.03.2020, 18:30 – Спринт, чоловіки
  • 07.03.2020, 15:00 – Естафета, жінки
  • 07.03.2020, 18:00 – Естафета, чоловіки
  • 08.03.2020, 12:45 – Мас-старт, жінки
  • 08.03.2020, 14:45 – Мас-старт, чоловіки

8 етап. Контіолахт, Фінляндія. 12-15 березня.

  • 12.03.2020, 18:30 – Спринт, чоловіки
  • 13.03.2020, 18:30 – Спринт, жінки
  • 14.03.2020, 14:45 – Гонка переслідування, чоловіки
  • 14.03.2020, 16:45 – Гонка переслідування, жінки
  • 15.03.2020, 14:15 – Одиночна змішана естафета
  • 15.03.2020, 16:15 – Змішана естафета

9 етап. Холменколлен, Норвегія. 20-22 березня

  • 20.03.2020, 14:15 – Спринт, жінки
  • 20.03.2020, 17:45 – Спринт, чоловіки
  • 21.03.2020, 13:45 – Гонка переслідування, жінки
  • 21.03.2020, 15:30 – Гонка переслідування, чоловіки.
  • 22.03.2020, 15:00 – Мас-старт, жінки
  • 22.03.2020, 16:45 – Мас-старт, чоловіки

До теми: Хто виконуватиме Гімн України перед матчами збірної на Євро 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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