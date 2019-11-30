Кубок світу з біатлону: розклад, де і коли дивитись гонки України

У суботу, 30 листопада, стартує новий сезон з біатлону. Кубок світу розпочинається у шведському Естерсунді з одиночної змішаної естафети. Читайте далі та дізнайтеся усе, що потрібно знати про новий сезон з біатлону.

30 листопада в Естерсунді стартує перший етап Кубка світу з біатлону. На глядачів та вболівальників очікує одразу дві гонки. О 14:10 за київським часом розпочнеться одиночна змішана естафета. Збірну України представлять Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Спортсмени вийдуть на дистанцію під п'ятим стартовим номером.

Вже о 16:00 стартує класична змішана естафета. На старт вийдуть 25 команд. Українці вийдуть під восьмим номером – Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк.

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Склад збірної України з біатлону – українська чоловіча команда

Артем Прима – надія команди

Дмитро Підручний – найсильніший біатлоніст чоловічої команди, чинний чемпіон світу. Пропустить перші гонки через травму спини.

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Антон Дудченко – молодий біатлоніст у збірній

Тарас Лесюк – молодий біатлоніст у збірній

Склад збірної України з біатлону – українська жіноча команда

Віта Семеренко

Валя Семеренко

Юлія Джима – покладають великі надії на біатлоністку

Анастасія Меркушина – покладають великі надії на біатлоністку

Надія Бєлкіна

Дар'я Блашко – білоруска виступатиме за Україну

Де дивитись Кубок світу з біатлону

Стартує біатлонний сезон 2019/2020 у світі та в Україні 30 листопада. Українці зможуть подивитися змагання на телеканалі "UA: Перший" – усі трансляції показуватимуть саме тут.

До слова, телеканал "Спорт-1" більше НЕ транслюватиме Кубок світу з Біатлону.

На телеканалі "UA: Перший" ці змагання коментуватиме українська біатлоністка Яна Бондар, яка пропускає цей біатлонний сезон через травму. Також коментуватимуть Владислав Шалота та Сергій Ружицький.

Також дивитися біатлон без перерви на рекламу та у HD-якості можна на цифровій платформі – https://biathlon.suspilne.media/.

Розклад етапів Кубку світу з біатлону

1 етап. Естерсунд, Швеція. 30 листопада - 8 грудня.

30.11.2019, 14:10 – Одиночна змішана естафета

30.11.2019, 16:00 – Змішана естафета

01.12.2019, 13:30 – Спринт, чоловіки

01.12.2019, 16:30 – Спринт, жінки

04.12.2019, 17:20 – Індивідуальна гонка, чоловіки

05.12.2019, 17:20 – Індивідуальна гонка, жінки

07.12.2019, 18:30 – Естафета, чоловіки

08.12.2019, 16:30 – Естафета, жінки

2 етап. Хохфільцен, Австрія. 13-15 грудня.

13.12.2019, 12:30 – Спринт, жінки

13.12.2019, 15:20 – Спринт, чоловіки

14.12.2019, 12:30 – Естафета, жінки

14.12.2019, 15:55 – Гонка переслідування, чоловіки

15.12.2019, 13.00 – Гонка переслідування, жінки

15.12.2019, 15:00 – Естафета, чоловіки

3 етап. Ансі, Франція. 19-22 грудня.

19.12.2019, 15:15 – Спринт, чоловіки

20.12.2019, 15:15 – Спринт, жінки

21.12.2019, 14:00 – Гонка переслідування, чоловіки

21.12.2019, 16:00 – Гонка переслідування, жінки

22.12.2019, 13:10 – Мас-старт, чоловіки

22.12.2019, 15:15 – Мас-старт, жінки

4 етап. Оберхоф, Німеччина. 9-12 січня.

09.01.2020, 15:30 – Спринт, жінки

10.01.2020, 15:30 – Спринт, чоловіки

11.01.2020, 13.00 – Естафета, жінки

11.01.2020, 15:15 – Естафета, чоловіки

12.01.2020, 13:45 – Мас-старт, жінки

12.01.2020, 15:30 – Мас-старт, чоловіки

5 етап. Рупольдинг, Німеччина. 15-19 січня.

15.01.2020, 15:30 – Спринт, жінки

16.01.2020, 15:30 – Спринт, чоловіки

17.01.2020, 15:30 – Естафета, жінки

18.01.2020, 15:15 – Естафета, чоловіки

19.01.2020, 13:15 – Гонка переслідування, жінки

19.01.2020, 15:30 – Гонка переслідування, чоловіки

6 етап. Поклюка, Словенія. 23-26 січня.

23.01.2020, 15:15 – Індивідуальна гонка, чоловіки

24.01.2020, 15:15 – Індивідуальна гонка, жінки

25.01.2020, 14:15 – Одиночна змішана естафета

25.01.2020, 16:00 – Змішана естафета

26.01.2020, 13:15 – Мас-старт, чоловіки

26.01.2020, 16:00 – Мас-старт, жінки

7 етап. Нове-Мєсто, Чехія. 5-8 березня.

05.03.2020, 18:35 – Спринт, жінки

06.03.2020, 18:30 – Спринт, чоловіки

07.03.2020, 15:00 – Естафета, жінки

07.03.2020, 18:00 – Естафета, чоловіки

08.03.2020, 12:45 – Мас-старт, жінки

08.03.2020, 14:45 – Мас-старт, чоловіки

8 етап. Контіолахт, Фінляндія. 12-15 березня.

12.03.2020, 18:30 – Спринт, чоловіки

13.03.2020, 18:30 – Спринт, жінки

14.03.2020, 14:45 – Гонка переслідування, чоловіки

14.03.2020, 16:45 – Гонка переслідування, жінки

15.03.2020, 14:15 – Одиночна змішана естафета

15.03.2020, 16:15 – Змішана естафета

9 етап. Холменколлен, Норвегія. 20-22 березня

20.03.2020, 14:15 – Спринт, жінки

20.03.2020, 17:45 – Спринт, чоловіки

21.03.2020, 13:45 – Гонка переслідування, жінки

21.03.2020, 15:30 – Гонка переслідування, чоловіки.

22.03.2020, 15:00 – Мас-старт, жінки

22.03.2020, 16:45 – Мас-старт, чоловіки

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