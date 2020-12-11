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Холостячка Топ-модель по-українськи

Холостячка Ксенія Мішина в пікантному боді позувала для модного глянцю

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Ксенія Мішина - фото 1
Ксенія Мішина / instagram

Героїня реаліті Холостячка телеканалу СТБ Ксенія Мішина стала обличчям грудневого номера журналу Cosmopolitan. Актриса прикрасила обкладинку друкованого видання і його сторінки.

Кілька кадрів знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На титульній сторінці зірка Кріпосної позує в чорному спокусливому боді, поверх якого накинула подовжений жакет з блискучої тканини.

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Розкішне волосся Мішиної укладене в легкі локони, а красу актриса підкреслила макіяжем в коричневих відтінках з акцентом на очі. "Так цікаво складається життя. З самого дитинства я іноді відчувала труднощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть, моя душа все ж знала з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю. Ну а як можна не виражати себе, якщо всередині кожного з нас прекрасний, унікальний всесвіт. І я відчуваю, що моя місія в тому числі надихати інших бути собою", – пише Ксенія під постом.

"Можливо все, головне не здаватися і йти до своєї мрії. Адже ніколи не знаєш, що ти отримаєш на цьому шляху. Але я точно знаю, якщо йти по ньому сміливо, долаючи страх проявлятися і бути собою, тебе чекає чимало сюрпризів і перемог!", – додала вона.

Холостячка Ксенія Мішина в пікантному боді позувала для модного глянцю - фото 438691

Холостячка Ксенія Мішина в пікантному боді позувала для модного глянцю - фото 438692

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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