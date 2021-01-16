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Еллерт показав, як виглядатимуть їхні діти з Ксенією Мішиною

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Еллерт і Мішина - фото 1
Еллерт і Мішина

Обранець акторки Ксенії Мішиної Олександр Еллерт вирішив трошки пофантазувати.

Олександру Еллерту вдалося завоювати серце не тільки Холостячки Ксенії Мішиної, але і порозумітися з її сином Платоном.

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Тепер переможець популярного проєкту заговорив про спільних дітей з актрисою. У InstaStories він опублікував картинку, як би виглядали син і дочка пари. За допомогою спеціальної програми Еллерт поєднав своє фото і Ксенії.

"Як виглядатимуть діти Еллерта і Мішиної", – написав Олександр. Нагадаємо, що у Олександра Еллерта є 13-річна дочка Еля, а у Ксенії Мішиної восьмирічний син Платон.

Еллерт показав, як виглядатимуть їхні діти з Ксенією Мішиною - фото 443400

Це цікаво: Переможець Холостячки зізнався, чи був у нього секс на проєкті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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