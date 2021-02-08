Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Ксенія Мішина розбурхала мережу знімком в бікіні

  • 85
Ксенія Мішина - фото 1
Ксенія Мішина / instagram

Українська актриса Ксенія Мішина разом з сином Платоном, Олександром Еллертом і його дочкою Елею відпочиває в Домінікані. На райському курорті зірка влаштувала гарячу фотосесію.

Українська телеведуча Ксенія Мішина проводить відпустку разом зі своїм коханим чоловіком, переможцем проєкту Холостячка Олександром Еллертом в Домінікані.

І ще: Переможець Холостячки зізнався, чи був у нього секс на проєкті

Так, на своїй сторінці в Instagram вона показала фото в голому купальнику, який ледь помітний на тілі. При цьому Ксенія запропонувала своїм шанувальникам написати, чи подобається їм, як її фотографує Еллерт.

Актриса вперше вирушила в закордонну відпустку з коханим Олександром Еллертом, сином і дочкою обранця. Попри те, що відпочинок з енергійними дітьми не можна вважати романтичним, Ксенія Мішина в захваті від курорту.

Ксенія Мішина розбурхала мережу знімком в бікіні - фото 446760

Це цікаво: Еллерт показав, як виглядатимуть їхні діти з Ксенією Мішиною

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2247
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 16:20
  • 406
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3264
Загрузка...
Новини