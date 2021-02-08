Ксенія Мішина розбурхала мережу знімком в бікіні

Українська актриса Ксенія Мішина разом з сином Платоном, Олександром Еллертом і його дочкою Елею відпочиває в Домінікані. На райському курорті зірка влаштувала гарячу фотосесію.

Українська телеведуча Ксенія Мішина проводить відпустку разом зі своїм коханим чоловіком, переможцем проєкту Холостячка Олександром Еллертом в Домінікані.

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Так, на своїй сторінці в Instagram вона показала фото в голому купальнику, який ледь помітний на тілі. При цьому Ксенія запропонувала своїм шанувальникам написати, чи подобається їм, як її фотографує Еллерт.

Актриса вперше вирушила в закордонну відпустку з коханим Олександром Еллертом, сином і дочкою обранця. Попри те, що відпочинок з енергійними дітьми не можна вважати романтичним, Ксенія Мішина в захваті від курорту.

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