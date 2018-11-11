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Зарядка за 10 хвилин: OPPO випустила найшвидший у світі павербенк

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Pikachu SuperVOOC Powerbank – надзвичайно швидкий павербенк - фото 1
Pikachu SuperVOOC Powerbank – надзвичайно швидкий павербенк / phonearena

Компанія OPPO представила зовнішній акумулятор Pikachu SuperVOOC Powerbank з підтримкою фірмової технології швидкої зарядки SuperVOOC, представленої вперше у смартфоні Find X. Ще однією особливістю стала співпраця з творцями всесвіту Pokémon.

Акумулятор виконаний в корпусі жовтого кольору із зображенням знаменитого покемона Пікачу, відомого своїм умінням випускати блискавки, – явний натяк на високу швидкість зарядки. Його місткість становить 10 000 мАг. З роз'ємів є повнорозмірний USB і USB Type-C. Заряд акумулятора показують чотири світлодіодні індикатори.

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Pikachu SuperVOOC Powerbank став першим і поки єдиним павербенком з підтримкою технології SuperVOOC, що забезпечує швидку зарядку смартфонів потужністю до 50 Вт (10В / 5А). Завдяки фірмовим алгоритмам VFC швидкість зарядки підвищується на 200%, а загальний час поповнення місткості батареї знижується на 10%. За допомогою аксесуара можна заряджати підтримувані пристрої з нуля до 40% всього за 10 хвилин.

Павербенк заряджає смартфон за лічені хвилини - фото 287921
Павербенк заряджає смартфон за лічені хвилини / phonearena

Новий павербенк OPPO Pikachu SuperVOOC Powerbank поки продається тільки в Китаї за ціною близько $ 58. Його можна використовувати і зі смартфонами інших брендів, але тоді швидкість зарядки буде помітно нижчою.

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Джерело: phonearena
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