Крутий Huawei P30 Pro засвітився у руках президента компанії

У мережі опублікували якісні "живі" фото майбутньої новинки від Huawei, які проливають світло на особливості модуля камери смартфона.

Презентація флагманських смартфонів Huawei відбудеться вже в кінці березня, однак припущення щодо дизайну Huawei P30 Pro обмежуються тільки інсайдерськими рендерами.

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Джерелом нового витоку став сам виконавчий директор Huawei Devices Річард Ю, в руках якого чітко видно неанонсований смартфон. Судячи з попередніх публікацій, в кадрі представлена ​​саме Pro-версія гаджета: на це вказують чотири датчика камери, розташовані незвичайним чином.

Основний блок з трьох сенсорів у верхньому лівому кутку задньої кришки доповнений окремим модулем з LED-спалахом і, ймовірно, ToF-датчиком. Базова модель Huawei P30, фотосесія за участю якої була опублікована раніше, отримала один блок камер з трьох об'єктивів.

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