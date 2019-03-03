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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Крутий Huawei P30 Pro засвітився у руках президента компанії

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У кадрі представлена ​​саме Pro-версія гаджета - фото 1
У кадрі представлена ​​саме Pro-версія гаджета / T3.com

У мережі опублікували якісні "живі" фото майбутньої новинки від Huawei, які проливають світло на особливості модуля камери смартфона.

Презентація флагманських смартфонів Huawei відбудеться вже в кінці березня, однак припущення щодо дизайну Huawei P30 Pro обмежуються тільки інсайдерськими рендерами.

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Джерелом нового витоку став сам виконавчий директор Huawei Devices Річард Ю, в руках якого чітко видно неанонсований смартфон. Судячи з попередніх публікацій, в кадрі представлена ​​саме Pro-версія гаджета: на це вказують чотири датчика камери, розташовані незвичайним чином.

Основний блок з трьох сенсорів у верхньому лівому кутку задньої кришки доповнений окремим модулем з LED-спалахом і, ймовірно, ToF-датчиком. Базова модель Huawei P30, фотосесія за участю якої була опублікована раніше, отримала один блок камер з трьох об'єктивів.

Крутий Huawei P30 Pro засвітився у руках президента компанії - фото 311317

Крутий Huawei P30 Pro засвітився у руках президента компанії - фото 311318

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Джерело: kidzdancezone
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