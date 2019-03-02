Глава Huawei розкритикував гнучкий Samsung Galaxy Fold

Під час виставки MWC 2019 було представлено кілька гнучких смартфонів, але найцікавішими з них є Samsung Galaxy Fold (представлений на окремому заході компанії у США), а також Hauwei Mate X. Попри схожість конструкції, гаджети мають низку відмінностей.

У Galaxy Fold два екрани – один великий для розкладеного стану і один маленький для складеного, тоді як Mate X оснащується одним великим екраном, який складається назовні, дозволяючи отримати два маленькі з обох сторін корпусу.

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Samsung Galaxy Fold і Huawei Mate X не призначені для широкої аудиторії, на що вказує їхня захмарна вартість – $ 1980 і $ 2600 відповідно, а також те, що вони будуть випущені обмеженими тиражами (за неофіційними даними, Samsung Galaxy Fold за рік буде випущено 1 млн штук, а Huawei Mate X – 200 тис.).

Huawei Mate X пропонує екран більшого розміру без вирізів, який складається без зазору і, при цьому, він набагато тонший. У свою чергу Samsung конструкція Galaxy Fold, яка явно значно складніша в технічному плані (радіус вигину основної панелі явно менший), виглядає виграшніше з точки зору захисту основного екрана. Наскільки такі смартфони виявляться практичними, зараз сказати складно. Але глава Huawei вже зараз впевнено говорить, що Samsung вибрала програшний варіант. Так, було б дивно, якби він визнав модель головного суперника вдалішою, але цікавіше інше.

Глава Huawei вважає, що формфактор Galaxe Fold – невдалий

В інтерв'ю Business Insider Річард Ю розповів, що свого часу Huawei вибирав між трьома концептуальними варіантами дизайну складного смартфона, один з яких був у точності такий, як Samsung Galaxy Fold. Але в підсумку від цього варіанту відмовилися. Глава Huawei зазначив, що він особисто розпорядився згорнути розробку, оскільки "це була погана ідея".

Я зрозумів, що наявність двох екранів, зовнішнього і внутрішнього, робить смартфон занадто важким. І це погано, – зазначив Річард Ю.

І тут мимоволі пригадується, як приблизно рік назад глава мобільного підрозділу Huawei Лі Чангжу розповідав, що Huawei могла випустити смартфон з вирізом задовго до iPhone X, але, вважаючи це занадто сміливим рішенням, вирішила не квапити події.

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