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Як фотографує Huawei P30 Pro з десятикратним оптичним зумом
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На виставці MWC 2019 компанія OPPO показала перший смартфон, оснащений камерою з 10-кратним оптичним зумом. Але над такою технологією працюють і інші компанії. Як очікується, смартфон Huawei P30 Pro також отримає таку функцію. Тепер же у мережі з'явилися фото, які демонструють можливості гаджета.
Віце-президент Huawei з мобільних продуктів Брюс Лі опублікував у соцмережі Weibo кілька фотографій. На них зображена базова станція 5G, встановлена Huawei і Vodafone. При цьому знімки були зроблені при різних фокусних відстанях.
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Одна з фотографій демонструє велике зображення базової станції, вона знята при 10-кратному оптичному збільшенні. На другому знімку показано будівлю разом з базовою станцією. В цьому випадку застосовується 5-кратне оптичне збільшення. Третій знімок зроблений при стандартній фокусній відстані: у кадр потрапила також територія, що оточує будівлю з базовою станцією. Нарешті, останній кадр знятий при використанні надширококутного об'єктива. Завдяки цьому в кадр потрапило ще більше простору.
Крім розкриття того факту, що знімки зроблені із застосуванням 5- і 10-кратного оптичного збільшення, кадри також дозволяють оцінити фотографічні можливості смартфона. Фотографія, отримана за допомогою 10-кратного оптичного збільшення, є досить чіткою. На зображенні немає шумів або розмиття.
З чуток, смартфон Huawei P30 Pro отримає основну камеру, що включає 4 окремі модулі. При цьому буде використовуватися новий CMOS сенсор, перископічна система для забезпечення оптичного збільшення, TOF 3D сенсор для побудови тривимірних сцен навколишнього простору.
Офіційна презентація смартфона Huawei P30 Pro очікується 26 березня у Парижі.
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