Новий скандал: OPPO звинуватила Huawei у копіюванні гнучкого смартфона

В "гонці озброєнь" серед виробників смартфонів важливу роль відіграє термін презентації інноваційного пристрою. Усі наступні моделі будуть заочно вважатися клонами та наслідувачами незалежно від того, хто саме розробив дизайн або технологію першим.

Як з'ясувалося, OPPO такий стан речей не влаштував – після анонсу Huawei Mate X компанія заявила, що ідея створення дизайну гнучкого флагмана належить їй.

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Раніше свої варіанти гнучкого смартфона вже представили Samsung і Huawei. Корейський гаджет пропонує складання повнорозмірного дисплея всередину конструкції, надаючи власнику допоміжний екран меншого розміру для роботи в режимі смартфона.

Гнучкий смартфон від Huawei нагадує такий у OPPO

Апарат Huawei, навпаки, використовує єдиний великий дисплей, який згинається обома половинами назовні, що дещо спрощує конструкцію.

За словами віце-президента OPPO Global Брайана Шена, неанонсований гаджет OPPO створений в аналогічному з Huawei Mate X формфакторі, включаючи своєрідний виступ на корпусі, де розташувалися камери та логотип бренду.

OPPO звинувачує китайців у крадіжці формфактора

Шен повідомив, що компанія планувала представити свій апарат раніше конкурента, але в останній момент було прийнято рішення відкласти анонс і зосередитися на технології 10-кратного збільшення та прийдешньому 5G-пристрої. Він запевняє, що саме смартфон Huawei слід вважати копією моделі від OPPO.

Представники Huawei цю заяву офіційно не прокоментували.

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