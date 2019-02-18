10 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер

Мультфільми нашого дитинства не вирізнялися особливою графікою, але зачаровували щирим гумором та цікавими персонажами. Ми й досі любимо старі мультики і пропонуємо вам переглянути їх ще раз: а раптом ви помітите щось незвичайне?

Троє з Простоквашино

Дядя Федір

Не знаємо, як допустила таке мама, але машина Дяді Федора і тата стояла в кімнаті на каструлях, що видно, коли показують це неподобство крупним планом. Однак за кілька секунд каструлі зникли – зате з'явилися шини, яких на попередніх кадрах не спостерігалося.

Листоноша Пєчкін

У сцені, коли листоноша Пєчкін приносить посилку Дяді Федору і компанії, добре видно, що табуреток біля нього немає. Але вже в наступному кадрі табуретка з'являється буквально з повітря.

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Малий і Карлсон

День народження Малюка

Як ми знаємо, Малюку виповнюється 8 років. І на перших кадрах зі святковим тортиком це добре видно. Але ось коли поласувати смаколиком вирішив Карлсон, свічок раптом стало на 2 штуки менше. Хоча за сюжетом торт не зазнавав ніяких змін.

Кіт Леопольд

Літо кота Леопольда

У серії "Літо кота Леопольда" уважний глядач може помітити, які метаморфози відбуваються з написами на стіні. Змінюється не тільки сам текст, а й його розміщення.

Ляп у Леопольді

У цій же серії є ще один цікавий момент. Для того, щоб зафарбувати образливі написи, Леопольд приносить відро, на якому не видно і сліду фарби. Але на наступному ж кадрі крупним планом ми бачимо вже зовсім іншу картину.

Крокодил Гена

Чебурашка і Гена

Спочатку нам показують, що Чебурашка вміє читати, наприклад, він без проблем читає записку Шапокляк та оголошення крокодила Гени. Але тут несподіваним чином це вміння зраджує Чебурашку, коли до нього в руки потрапляє телеграма. Якщо ви пам'ятаєте, надалі це призводить до великих труднощів для героїв.

Бременські музиканти

Бременские музыканты

А ви помітили, що відбувається, коли Принцеса мчить до трубадура, аби надіти йому вінок? Спочатку ми бачимо бризки з-під її ніг, немов вона біжить по воді, але щойно Принцеса наближається до трубадура, пара вже стоїть на траві. Хоча ніякого переходу від води до суші не відбувалося.

Вінні-Пух

Сумний Іа

В одній зі сцен природа біля ослика Іа змінюється прямо на очах. Спочатку ставок, де стоїть герой, оточували тільки трава і квіти, а потім до них раптово додалися дерева. А слідом різко пропали квіти з переднього плану. Справжня магія!

Ну, постривай!

Ну, погоди!

У новорічній серії, коли Вовк у ролі Снігуроньки вийшов на сцену до Діда Мороза-Зайця, на ньому дивним чином то з'являлися, то зникали чорні колготки.

Кіт, який вмів співати

Кумедний кіт

Коли кіт приймає відчайдушне рішення прийти на телебачення і заспівати для своєї улюбленої кішечки, ми добре бачимо, що співати він почав прямо в коридорі. Однак коли нам показують загальний план, кіт раптом переміщається на середину студії. А слідом – на крупному плані – кіт знову стоїть в коридорі.

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