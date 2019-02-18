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10 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер
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Мультфільми нашого дитинства не вирізнялися особливою графікою, але зачаровували щирим гумором та цікавими персонажами. Ми й досі любимо старі мультики і пропонуємо вам переглянути їх ще раз: а раптом ви помітите щось незвичайне?
Троє з Простоквашино
Не знаємо, як допустила таке мама, але машина Дяді Федора і тата стояла в кімнаті на каструлях, що видно, коли показують це неподобство крупним планом. Однак за кілька секунд каструлі зникли – зате з'явилися шини, яких на попередніх кадрах не спостерігалося.
У сцені, коли листоноша Пєчкін приносить посилку Дяді Федору і компанії, добре видно, що табуреток біля нього немає. Але вже в наступному кадрі табуретка з'являється буквально з повітря.
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Малий і Карлсон
Як ми знаємо, Малюку виповнюється 8 років. І на перших кадрах зі святковим тортиком це добре видно. Але ось коли поласувати смаколиком вирішив Карлсон, свічок раптом стало на 2 штуки менше. Хоча за сюжетом торт не зазнавав ніяких змін.
Кіт Леопольд
У серії "Літо кота Леопольда" уважний глядач може помітити, які метаморфози відбуваються з написами на стіні. Змінюється не тільки сам текст, а й його розміщення.
У цій же серії є ще один цікавий момент. Для того, щоб зафарбувати образливі написи, Леопольд приносить відро, на якому не видно і сліду фарби. Але на наступному ж кадрі крупним планом ми бачимо вже зовсім іншу картину.
Крокодил Гена
Спочатку нам показують, що Чебурашка вміє читати, наприклад, він без проблем читає записку Шапокляк та оголошення крокодила Гени. Але тут несподіваним чином це вміння зраджує Чебурашку, коли до нього в руки потрапляє телеграма. Якщо ви пам'ятаєте, надалі це призводить до великих труднощів для героїв.
Бременські музиканти
А ви помітили, що відбувається, коли Принцеса мчить до трубадура, аби надіти йому вінок? Спочатку ми бачимо бризки з-під її ніг, немов вона біжить по воді, але щойно Принцеса наближається до трубадура, пара вже стоїть на траві. Хоча ніякого переходу від води до суші не відбувалося.
Вінні-Пух
В одній зі сцен природа біля ослика Іа змінюється прямо на очах. Спочатку ставок, де стоїть герой, оточували тільки трава і квіти, а потім до них раптово додалися дерева. А слідом різко пропали квіти з переднього плану. Справжня магія!
Ну, постривай!
У новорічній серії, коли Вовк у ролі Снігуроньки вийшов на сцену до Діда Мороза-Зайця, на ньому дивним чином то з'являлися, то зникали чорні колготки.
Кіт, який вмів співати
Коли кіт приймає відчайдушне рішення прийти на телебачення і заспівати для своєї улюбленої кішечки, ми добре бачимо, що співати він почав прямо в коридорі. Однак коли нам показують загальний план, кіт раптом переміщається на середину студії. А слідом – на крупному плані – кіт знову стоїть в коридорі.
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