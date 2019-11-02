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Кросовери BMW M-серії отримають гібридні установки
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У компанії BMW планують перевести кросовери M-серії на гібридні силові установки. Легкові ж "емки" наразі збережуть традиційні двигуни.
Як розповів виданню CarAdvice глава підрозділу BMW M Маркус Флаш, легковим моделям BMW від М2 до М8 гібридизація поки не загрожує: бензинові мотори непогано справляються з покладеними на них завданнями.
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У випадку з більшими та важчими баварськими кросоверами Х5 М і Х6 М, маса яких трохи не дотягує до двох з половиною тонн, ситуація дещо інша: традиційні силові установки цілком є сенс доповнити електромоторами для кращої динаміки, перетворивши автомобілі на під'єднувані гібриди.
Глава BMW M підкреслив, що гібридизація "гарячих" кросоверів планується зовсім не з метою досягнути відповідності сучасним трендам або як данина моді: це допоможе "емкам" досягти ще більш вражаючих динамічних характеристик при одночасному зниженні витрат палива.
При цьому він не заперечує ймовірність того, що найбільш консервативні шанувальники марки можуть поставитися до таких змін негативно, вважаючи, що гібриди не відповідають іміджу баварських "емок". На щастя, за словами Флаша, так вважають не всі клієнти.
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