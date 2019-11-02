Назване найбезпечніше і найкомпактніше у світі авто

Компанія Toyota представила найбезпечніший у світі компактний автомобіль з поліпшеними системами безпеки і гібридною трансмісією. Yaris має вийти на ринок в середині 2020 року.

Новий Yaris став першою моделлю, побудованою на модульній платформі Toyota GA-B для невеликих автомобілів. Довжина машини зменшена на 5 мм, а колісна база збільшена на 50 мм. Модель вийшла більш місткою і маневровою.

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Під капотом Yaris інженери встановили 1,5-літровий силовий агрегат. При збільшеній на 15% потужності витрату палива вдалося скоротити на 20%. Підвищену продуктивність забезпечує нова літій-іонна гібридна батарея.

На деякі ринки авто надійде з бензиновими моторами об'ємом на 1 і 1,5 літра. Дизайн Yaris вийшов більш сміливим, з сильними характерними лініями з боків, більш помітними передніми і задніми крилами і скульптурними дверними панелями. Передня стійка зрушена назад, що дозволило збільшити довжину капота, прикрашеного світлодіодним підсвічуванням.

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