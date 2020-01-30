Кросівки, які придумав Кобі Браянт, продають майже за мільйон доларів

Nike виставив на аукціон кросівки, модель яких була придумана загиблим в авіакатастрофі баскетболістом Кобі Браянтом. Ціна на взуття досягла фантастичної суми – майже 1 мільйон доларів.

Ціна на спортивне взуття Kobe 4 Protro Undefeated Phoenix Suns досягла вже 982 тисяч доларів. А в магазинах Nike такі кросівки можна придбати від 180 доларів.

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На сайті з перепродажу речей Stock X, де виставлене взуття, напис до фото говорить "Кобі був одним з найбільших спортсменів свого покоління і мав неймовірний вплив на світ спорту і баскетбольне співтовариство".

Відзначається, що спочатку компанія хотіла припинити продаж товарів з колаборації з Кобі Браянтом, щоб на речах не змогли нажитися перекупники. Але виявилося, що всі речі лінійки Кобі були розпродані протягом двох днів після смерті знаменитого баскетболіста.

Кобі Браянт почав співпрацювати з Nike у 2003 році. За продаж продукції він отримував щорічно близько 8 мільйонів доларів.

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