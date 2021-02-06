Кросівки Air Jordan з автографом Майкла Джордана продають на Ebay за 1 мільйон доларів

Кросівки з підписом Майкла Джордана продають на Ebay за 1 мільйон доларів, повідомляє Highsnobiety. Оригінальні нові Air Jordan 1 представлені у культовому забарвленні "Чикаго".

Продавець кросівок стверджує, кросівки є однією з 15 пар ніколи не одягнутих кросівок з артикулом "850204TYPS".

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Крім того, він повідомляє, що підпис Майкла Джордана офіційно підтверджений. Аналогічну пару не нових Air Jordan 1 продали на аукціоні за 615 000 доларів торік.

В описі моделі йдеться, що ексклюзивність пари доводить розмір 13,5, який вперше був виготовлений у 1985 році спеціально для Майкла Джордана. Раніше розмір 13,5 не був доступний у роздрібному продажі.

Раніше Ebay провів благодійний аукціон з сукнями знаменитостей. На ньому були представлені речі Кейт Бланшетт, Дженіфер Лопес і Бейонсе.

Нагадаємо, що дизайнерка з Німеччини Емілі Бурфайнд розробила екологічні та біорозкладні кросівки. У них в'язаний верх складається з собачої шерсті, а підошва – з грибного міцелію. Максимальна турбота про довкілля.

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