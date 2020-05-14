Нові мутанти про Людей Ікс: названо фінальну дату виходу довгоочікуваного хорора

Довгоочікуваний фільм "Нові мутанти" (The New Mutants), який базується на коміксах Marvel знову перенесли. Цього разу дата виходу припадає на кінець літа. Детальніше читайте далі.

Кіностудія 20th Century Fox вкотре змінила дату прем'єри хорора "Нові мутанти" (The New Mutants), який мав вийти у світ ще у 2018 році, однак постійно переносився. Сподіваємось, що вже фінальна дата виходу – 28 серпня. Відзначається, що чутки про вихід стрічки на стрімінгових сервісах не підтвердились, тож пригоди мутантів можна буде оцінити лише в кінотеатрах.

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Сюжет розповідає про п'ятьох підлітків, які опиняються у психіатричній клініці з дуже суворим режимом. Саме у цьому моторошному місці вони розуміють, що мають різні суперсили. Але навіть у них є свій темний бік, і не завжди дивовижні уміння роблять з людей супергероїв. Хоч рейтинг картинки і 13+, але вона обіцяє бути справді моторошною.

У голових ролях: Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Чарлі Гітон, Генрі Зага, Блю Гант та інші.

Нові мутанти, дивитись трейлер фільму онлайн:

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