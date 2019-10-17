Крістіну Агілеру не впізнали у новій зйомці: як сьогодні виглядає зірка

Поп-зірка Крістіна Агілера повернулась до своєї кар'єри, однак чимало шанувальників її ранньої творчості не впізнають співачку у новому образі. Як зараз виглядає лауреатка Греммі – дивіться далі.

38-річна американська виконавиця Крістіна Агілера останні кілька років активно намагається розпочати нову сторінку у творчості. Змін зазнали не лише пісні, а й вигляд зірки, яка попрощалась з яскравим макіяжем та надто відвертими образами. Підтверджує це і недавня зйомка Агілери для The Sunday Times, кадрами з якої білявка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram.

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Доволі стримане вбрання, відсутність тонни косметики та неймовірно молода Крістіна - фанати не одразу впізнали виконавицю без її екстравагантного образу.

Автор всіх фото: instagram.com/jackie_nickerson

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