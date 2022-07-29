59-річна Демі Мур вразила ідеальним виглядом в купальнику

Відома акторка Демі Мур не припиняє захоплювати своєю вродою. Зірка є чудовим доказом того, що можна мати неймовірний вигляд у будь-якому віці!

59-річна американська акторка та модель Демі Мур активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 млн підписників. І це не дивно, адже зірка ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів, зйомок та особливих заходів. Нещодавно ж красуня похизувалась стрункою фігурою, рекламуючи бренд купальників, пише Радіо MAXIMUM.

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На свіжих фото Демі позує в басейні у білому купальнику з глибоким декольте. І як зауважили фанати, здається, що зірка знайшла свій секрет вічної молодості. Звісно ж, знайшлись і коментарі про те, що пластика Мур має доволі естетичний вигляд. У будь-якому випадку шанувальники зійшлись на думці, що зірка є прикладом того, що вік - це лише цифра. І акторка ще довго захоплюватиме своєю творчістю та виглядом.

Джерело фото: instagram.com/demimoore

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