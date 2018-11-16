Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джоржині Родрігес

33-річний Кріштіану Роналду і 24-річна модель Джорджина Родрігес разом з 2016 року. У минулому році у пари народилася донька Алана Мартіна.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду запропонував своїй дівчині Джорджині Родрігес вийти за нього заміж. 24-річна іспанська модель відповіла згодою, і зараз пара готується до весілля. Роналду почав зустрічатися з Родрігес в липні 2016 року.

І ще: Роналду купив пляшечку вина за космічні гроші

Нагадаємо, рік тому у Родрігес і Роналду народилася дочка Алана Мартіна. Також дівчина допомагає португальцю виховувати трьох його дітей від сурогатної матері.

"Весілля відбудеться, але мало хто знає його деталі. Все, що відомо зараз, так це те, що Джорджина шукає весільну сукню", – повідомляють португальські джерела.

Шанувальники зіркової пари давно чекали, коли вони вирішуть одружитися.

Читайте також: Кріштіану Роналду оконфузився зі своєю нареченою: відеофакт