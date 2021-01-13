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Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес - фото 1
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / instagram

Один з найбагатіших футболістів на планеті Кріштіану Роналду вкладає свої статки у дорогі автомобілі та прикраси. І журналісти підрахували, що сумарна вартість аксесуарів спортсмена і його нареченої Джорджіни Родрігес, у всякому разі тих, які вони показали на публіці, оцінюється у 2,9 мільйона євро.

Так, церемонію вручення Dubai Globe Soccer Awards Роналду відвідав з годинником Rolex GMT Master за 425 тисяч євро – це найдорожчий годинник компанії. На цьому ж заході Джорджина Родрігес красувалася з величезною обручкою вартістю 687 тисяч євро. Вона інкрустована діамантами і прикрашена великим сапфіром. А ось обручка футболіста набагато дешевша, ніж у його обраниці – всього за 55 тисяч євро.

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Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума - фото 442864
Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума - фото 442867

На одну з пресконференцій Ювентуса Роналду прийшов з інкрустованим діамантами годинником Franck Muller за 1,3 млн євро. А ще раніше на його руці помітили годинник з обмеженої серії Jacob and Co H24 вартістю 111 тисяч євро.

Разом з тим Джорджина заощадила на покупці годинників. Її Patek Philippe TWENTY 4 з 18-каратного рожевого золота з діамантовим безелем оцінюється всього в 36 тисяч євро. Ще дівчина любить прикрашати свою руку браслетами з діамантами. Їх у нареченої футболіста три, а ціна кожного становить 28 тисяч євро.

Нарешті, за свої сережки Роналду заплатив близько 11 тисяч євро. Це найдешевша прикраса у колекції футболіста.

Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума - фото 442863

Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума - фото 442865

Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума - фото 442866

Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума - фото 442868

Фахівці підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду та його нареченої: шокуюча сума - фото 442869

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Джерело: thesun
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