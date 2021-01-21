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Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю голів в офіційних матчах
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Португальський футболіст Кріштіану Роналду встановив новий рекорд за кількістю забитих в офіційних матчах голів – 760. У середу, 20 січня, клуб "Ювентус", за який він грає на позиції нападника, здобув перемогу над "Наполі", отримавши італійський Суперкубок.
Саме цей матч став для 35-річного Роналду вирішальним. Його результат тепер на один гол більше, ніж у нападника збірних Австрії та Чехословаччини Йозефа Біцана (він грав у 1930-50-і роки), і на три, ніж у Пеле – легендарного нападника збірної Бразилії.
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Цікаво, що за іншою статистикою, від Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Йозеф Біцан за свою спортивну кар'єру забив 805 голів, Ромаріо – 772, а Пеле – 767.
Нагадаємо, що форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду знявся у рекламі мобільної гри Legend Of The Bounty Hunter: Part 2. Португальський форвард постав в образі супергероя і розправився з усіма бандитами за допомогою зброї та суперсили, врятувавши беззахисну дитину з полону.
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