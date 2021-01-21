Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю голів в офіційних матчах

Португальський футболіст Кріштіану Роналду встановив новий рекорд за кількістю забитих в офіційних матчах голів – 760. У середу, 20 січня, клуб "Ювентус", за який він грає на позиції нападника, здобув перемогу над "Наполі", отримавши італійський Суперкубок.

Саме цей матч став для 35-річного Роналду вирішальним. Його результат тепер на один гол більше, ніж у нападника збірних Австрії та Чехословаччини Йозефа Біцана (він грав у 1930-50-і роки), і на три, ніж у Пеле – легендарного нападника збірної Бразилії.

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Very happy with my 4th title in Italy... We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! pic.twitter.com/NoU2ux39gW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 20, 2021

Цікаво, що за іншою статистикою, від Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Йозеф Біцан за свою спортивну кар'єру забив 805 голів, Ромаріо – 772, а Пеле – 767.

Нагадаємо, що форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду знявся у рекламі мобільної гри Legend Of The Bounty Hunter: Part 2. Португальський форвард постав в образі супергероя і розправився з усіма бандитами за допомогою зброї та суперсили, врятувавши беззахисну дитину з полону.

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