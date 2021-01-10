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Ліонель Мессі встановив історичний рекорд

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Ліонель Мессі - фото 1
Ліонель Мессі / instagram

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, зробивши дубль в матчі 18-го туру Ла-Ліги проти "Гранади", став першим футболістом в історії чемпіонату Іспанії, який забивав не менше десяти голів протягом 15 сезонів поспіль.

Всього капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі зіграв 51 поєдинок у складі "синьо-гранатових". Рекордсменом за цим показником є Хаві: 767 матчів. У поточному сезоні на рахунку Мессі 14 м'ячів і 4 гольові передачі у 20 іграх.

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Крім того, форвард каталонської команди обійшов лідера "Ювентуса" Кріштіану Роналду за кількістю точних ударів зі штрафного за кар'єру.

В активі 33-річного аргентинця тепер 48 забитих м'ячів (37 – в чемпіонаті Іспанії). У 35 річного португальця на один гол менше (47 – всього, 32 – в серії A).

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