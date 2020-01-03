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Новий рік 2020 Різдво

Кріштіану Роналду показав, як святкує новорічні свята

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / info

Знаменитий футболіст Кріштіану Роналду показав, як святкував Новий рік.

Знаменитий півзахисник італійського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду виклав на свою сторінку в Instagram фотографію зі святкування Нового року.

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На світлині Роналду зображений з чорноволосою дівчиною, ймовірно, своєю подругою Джорджиною Родрігес. "З Новим Роком, моя кохана! Хай 2020-й стане роком любові, здоров’я, миру та успіху для всіх! З Новим роком всіх!" – підписав футболіст цю світлину.

Кріштіану Роналду показав, як святкує новорічні свята - фото 377940

В той час, як зірка футболу займається створенням мережі своїх клінік і рекламує різні засоби по догляду за волоссям, його гаряча подружка Джорджина Родрігес в мережі здивувала армію своїх шанувальників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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