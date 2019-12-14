Роналду не зміг зробити свій улюблений трюк: відео

Футболіст Кріштіану Роналду дуже розлютився на тренуванні.

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду прийшов у лють на одному з тренувань, і запустив м'ячем в небо.

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Роналду залишився незадоволений власним невдалим прийомом м'яча і зі злості вибив його як можна далі. Потім зірковий футболіст зробив це ще з двома м'ячами.

Cristiano Ronaldo in Juventus training last night.

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

@sntvstory pic.twitter.com/dx1JhtZMEM — Football Tweet (@Football__Tweet) December 11, 2019

Раніше стало відомо, що Роналду і його кохана Джорджина Родрігес таємно одружилися. Ексклюзивне право на фото отримав італійський журнал "Novella 2000", який опублікує знімки в наступному номері.

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