Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Роналду не зміг зробити свій улюблений трюк: відео

  • 16
Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / youtube

Футболіст Кріштіану Роналду дуже розлютився на тренуванні.

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду прийшов у лють на одному з тренувань, і запустив м'ячем в небо.

І ще: Скільки заробило Динамо за виступ у єврокубках: відома сума призових

Роналду залишився незадоволений власним невдалим прийомом м'яча і зі злості вибив його як можна далі. Потім зірковий футболіст зробив це ще з двома м'ячами.

Раніше стало відомо, що Роналду і його кохана Джорджина Родрігес таємно одружилися. Ексклюзивне право на фото отримав італійський журнал "Novella 2000", який опублікує знімки в наступному номері.

Читайте також: Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи: як пояснюють гравці своє фіаско

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 716
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 761
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • 11 грудня, 13:57
  • 1361
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт