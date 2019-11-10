Кохана Роналду у відвертій позі на новому фото

Дівчина відомого футболіста Джорджина Родрігес сексуально розмістилася на кріслі приватного літака в дуже відвертій позі.

В той час, як зірка футболу, португалець Кріштіану Роналду займається створенням мережі своїх клінік і рекламує різні засоби по догляду за волоссям, його гаряча подружка Джорджина Родрігес в мережі здивувала армію своїх шанувальників.

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Так, іспанська танцівниця і модель Джорджина Родрігес в Instagram опублікувала нове фото. Можна помітити, як дівчина комфортно розмістилася на кріслі приватного літака в дуже відвертій позі. Образ моделі представлено у чорному міні та такому ж топіку. Погляд дівчини прорізається через затемнені окуляри.

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