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Роналду кардинально змінив образ: його не впізнавати
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Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду змінив імідж. Шанувальники у захваті!
Так, в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Роналду вийшов на поле з новою зачіскою.
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Футболіст відростив волосся, яке тепер спеціально укладає, і притримує обручем. А раніше стало відомо, що Роналду і його кохана Джорджина Родрігес нарешті таємно одружилися. За інформацією італійський ЗМІ, весілля пройшло в Марокко.
Церемонія була таємною, а ексклюзивне право на фото отримав італійський журнал "Novella 2000", який опублікує знімки в наступному номері.
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