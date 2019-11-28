Роналду кардинально змінив образ: його не впізнавати

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду змінив імідж. Шанувальники у захваті!

Так, в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Роналду вийшов на поле з новою зачіскою.

І ще: Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка

Футболіст відростив волосся, яке тепер спеціально укладає, і притримує обручем. А раніше стало відомо, що Роналду і його кохана Джорджина Родрігес нарешті таємно одружилися. За інформацією італійський ЗМІ, весілля пройшло в Марокко.

Церемонія була таємною, а ексклюзивне право на фото отримав італійський журнал "Novella 2000", який опублікує знімки в наступному номері.

Читайте також: Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів збірних: на якому місці Шева