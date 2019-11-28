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Роналду кардинально змінив образ: його не впізнавати

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / eurosport

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду змінив імідж. Шанувальники у захваті!

Так, в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Роналду вийшов на поле з новою зачіскою.

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Футболіст відростив волосся, яке тепер спеціально укладає, і притримує обручем. А раніше стало відомо, що Роналду і його кохана Джорджина Родрігес нарешті таємно одружилися. За інформацією італійський ЗМІ, весілля пройшло в Марокко.

Церемонія була таємною, а ексклюзивне право на фото отримав італійський журнал "Novella 2000", який опублікує знімки в наступному номері.

Роналду кардинально змінив образ: його не впізнавати - фото 370638

Роналду кардинально змінив образ: його не впізнавати - фото 370639

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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