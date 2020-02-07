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З ким збірна України зіграє напередодні Євро 2020

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Збірна України - фото 1
Збірна України / focus

Українська збірна проведе три домашніх матчі. Дізнайтеся, де і коли вони відбудуться.

Напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2020 збірна України проведе п'ять спарингів: два виїзних (проти Польщі та Франції) і три домашніх.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова УАФ Андрій Павелко. Вдома збірна України зіграє проти Кіпру (26 травня), Північної Ірландії (2 червня) і проти Ізраїлю (7 червня). Також Павелко запропонував міста, які можуть прийняти ці матчі.

"Пропоную підтримати пропозицію, яку було погоджено з головним тренером збірної Андрієм Шевченком, затвердити містами проведення цих матчів: Харків (Україна – Кіпр), Київ (Україна – Північна Ірландія) і Львів (Україна – Ізраїль)", – написав Павелко.

Суперниками України у груповому етапі Євро 2020 стануть Нідерланди та Австрія. Ще один суперник визначиться пізніше. Вболіваємо за наших!

Малиновський і Зінченко - фото 384702
Малиновський і Зінченко

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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