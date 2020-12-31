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Instagram назвав найпопулярніші фотографії 2020 року
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Соціальна мережа Instagram склала рейтинг найпопулярніших фотографій 2020 року. Вони набрали найбільшу кількість лайків. У першій трійці лідерів – Кріштіану Роналду, Чедвік Боузман і Ліонель Мессі.
Зауважимо, що у першій десятці найпопулярніших фотографій Instagram найбільше фотографій наймолодшої мільярдерки світу Кайлі Дженнер. Але не лише її світлини потрапили до ТОПу.
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10 найпопулярніших фотографій 2020 року в Instagram
10 місце
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт представляють дебютну колекцію Меттью Вільямса для Givenchy – 14,2 мільйона лайків.
9 місце
Кріштіану Роналду святкує день народження з дружиною і сином – 14,3 мільйона лайків.
8 місце
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі – 14,5 мільйона лайків.
7 місце
Дочка Кайлі Дженнер – 15,3 мільйона лайків.
6 місце
Аріана Гранде і її бойфренд Далтон Гомес повідомили про заручини – 15,4 мільйона лайків.
5 місце
Пост Леброна Джеймса, присвячений загиблому Кобі Брайанту та його доньці Джіджі, – 15,5 мільйона лайків.
4 місце
Привітання з днем народження для Тревіса Скотта від Кайлі Дженнер – 15,9 мільйона лайків.
3 місце
Прощання Ліонеля Мессі з Дієго Марадоною – 16,3 мільйона лайків.
2 місце
Звістка про смерть Чедвіка Боузман від раку – 19,1 мільйона лайків.
1 місце
Прощання Кріштіану Роналду з Дієго Марадоною – 19,7 мільйона лайків.
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