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Instagram назвав найпопулярніші фотографії 2020 року

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Найпопулярніші фото 2020 року в Instagram - фото 1
Найпопулярніші фото 2020 року в Instagram

Соціальна мережа Instagram склала рейтинг найпопулярніших фотографій 2020 року. Вони набрали найбільшу кількість лайків. У першій трійці лідерів – Кріштіану Роналду, Чедвік Боузман і Ліонель Мессі.

Зауважимо, що у першій десятці найпопулярніших фотографій Instagram найбільше фотографій наймолодшої мільярдерки світу Кайлі Дженнер. Але не лише її світлини потрапили до ТОПу.

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10 найпопулярніших фотографій 2020 року в Instagram

10 місце

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт представляють дебютну колекцію Меттью Вільямса для Givenchy – 14,2 мільйона лайків.

9 місце

Кріштіану Роналду святкує день народження з дружиною і сином – 14,3 мільйона лайків.

8 місце

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі – 14,5 мільйона лайків.

7 місце

Дочка Кайлі Дженнер – 15,3 мільйона лайків.

6 місце

Аріана Гранде і її бойфренд Далтон Гомес повідомили про заручини – 15,4 мільйона лайків.

5 місце

Пост Леброна Джеймса, присвячений загиблому Кобі Брайанту та його доньці Джіджі, – 15,5 мільйона лайків.

4 місце

Привітання з днем ​​народження для Тревіса Скотта від Кайлі Дженнер – 15,9 мільйона лайків.

3 місце

Прощання Ліонеля Мессі з Дієго Марадоною – 16,3 мільйона лайків.

2 місце

Звістка про смерть Чедвіка Боузман від раку – 19,1 мільйона лайків.

1 місце

Прощання Кріштіану Роналду з Дієго Марадоною – 19,7 мільйона лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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