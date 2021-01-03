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Як виглядає жінка з найкрасивішим обличчям у світі: фотофакт

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Яель Шелбіа - фото 1
Яель Шелбіа / instagram

Експерти YouTube-каналу TC Candler, які щорічно публікують рейтинг Independent Critics, список 100 найбільш привабливих людей планети, назвали модель ізраїльського походження Яель Шелбіа жінкою з найкрасивішим обличчям у світі.

Так, 19-річна ізраїльтянка вперше очолила рейтинг, випередивши за кількістю набраних голосів тайську виконавицю Лісу Манобан, австралійську модель Мейку Вуллард і тайванську співачку Чжоу Цзиюй.

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При цьому сама Шелбіа вже неодноразово опинялася в списку 100 найкрасивіших жінок: в 2017 році вона зайняла 14 місце, в 2018 третє, а в 2019 друге.

Модель опублікувала новину про перемогу в своєму Instagram-акаунті і отримала безліч захоплених коментарів. "Вітаємо тебе! Ти дійсно номер один", "Ти заслуговуєш на перемогу як ніхто інший. Наша королева", "Я молилася на те, щоб ти виграла! Як я рада, що це сталося", – писали фанати красуні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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