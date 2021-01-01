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Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
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Кароліна Куркова – всесвітньо відома чеська супермодель, найсексуальніша білявка Європи (титул 2007), актриса. Давайте подивимося, як змінювалася красуня і як вона виглядає сьогодні.
Кароліна Ісела Куркова народилася 28 лютого 1984 року в Дечині, Чехословаччина, в родині відомого чеського баскетболіста Йозефа Курки і словачки. Коли дівчинці було всього три місяці, її батьки розлучилися. Кароліну виховувала мама. Як і більшість топмоделей, в дитинстві Кароліна вважала себе потворою.
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Куркова стала моделлю завдяки другу, який оцінив зовнішність дівчини і надіслав її фотографії в модельне агентство в Празі. Дівчина відразу ж сподобалася менеджерам і стала з'являтися в рекламі, на обкладинках журналів та в роликах. Незабаром вона вирішила, що бути моделлю в Чехії не так вже престижно і вирушила в центр модельного бізнесу, в Мілан, щоб отримати там більше досвіду. В Італії чеська красуня викликала фурор.
Всесвітнє визнання прийшло до дівчини після того, як у віці 16 років вона з'явилася на обкладинці Vogue US, ставши наймолодшою моделлю, яка удостоєна такої честі. Це відкрило перед красунею двері на покази таких брендів, як Chanel, Christian Dior і Versace. Крім того, її запросили на шоу Victoria's Secret.
У той час Кароліна відрізнялася завидною працездатністю, регулярно позувала для глянцю: знялася для Harper's Bazaar USA разом з Тайсоном Баллоу і для календаря Pirelli, в якому також з'явилися Хайді Клум і Наталія Водянова. Вона отримала статус ангела Victoria's Secret і мала честь представити найдорожчий комплект білизняного бренду на шоу в 2006 році.
Паралельно Куркова займалася художньою гімнастикою. Вона була худою і високою, через що часто піддавалася глузуванням з боку однолітків. Кароліна росла сором'язливою і довго не вірила, що красива.
Попри визнання і величезний успіх, в кар'єрі Куркової бували і спади. Наприклад, на Тижні моди в Бразилії в Сан-Паулу, преса розкритикувала її фігуру, вважаючи, що її параметри перевищують допустимі модельними законами норми. Втім, це не сильно позначилося на популярності моделі. Вона хоч і втратила кілька вигідних контрактів, зате приготувалася до того, щоб стати мамою. 29 жовтня 2009 роки 25-річна Кароліна Куркова народила хлопчика, якого назвала Тобін Джек. Батько дитини бойфренд Кароліни, кінопродюсер Арчі Друрі. Пізніше в інтерв'ю Кароліна зізналася, що не поспішає повернутися до роботи, тому що хоче насолодитися почуттям материнства.
Спокусливі фото Кароліни Куркової 18+
Народивши дитину, Куркова повернулася до роботи. У вересні 2010 її фото прикрашали Vogue США, тієї ж осені вона рекламувала одяг від Марка Джейкобса. Через рік знімки Кароліни Куркової були опубліковані у французькому, американському та німецькому Vogue, для кількох фотосесій чешка позувала з чоловіком і сином.
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