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Сонік в кіно: Paramount показала тизер продовження фільму та назвала дату його виходу

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Сонік у кіно 2 покажуть наступного року - фото 1
Сонік у кіно 2 покажуть наступного року

Від екранізацій відеоігор мало хто чекає чогось путнього. Не очікували люди нічого доброго і від "Соніка в кіно", адаптації знаменитої серії платформерів Sonic the Hedgehog. Проте фільм приємно здивував і критиків, і глядачів вже хоча б тим, що не став повним провалом.

Голлівуд швидко запустив у виробництво продовження "Соніка у кіно" – і тепер весь світ знає, коли його чекати.

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Компанія Paramount Pictures опублікувала перший тизер фільму на своєму YouTube-каналі. У ньому вона розкрила назву стрічки (тут без сюрпризів, "Сонік в кіно 2"), а також дату її прем'єри. Отже, якщо нічого не перенесуть, їжак повернеться на екрани 8 квітня 2022 року.

Судячи з ролика, в картині з'явиться Тайлз (хвостатий друг Соника), а також Green Hill Zone, культова локація з оригінальних платформерів. І, ймовірно, не обійдеться історія без Наклза – можливо, у виконанні Джейсона Момоа.

Нагадаємо, оригінальний "Сонік у кіно" вийшов на екрани на початку минулого року. Попри досить погану реакцію на дебютний трейлер (де у головного героя був інший дизайн), фільм оцінили досить високо за мірками екранізацій відеоігор.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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