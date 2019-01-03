Крихітне дитинча пінгвіна показали на милому відео

Цьому пташеняті всього один день від народження.

У зоопарку Цинциннаті в США працівники зняли на відео крихітне дитинча пінгвіна, якому лише один день від народження.

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При цьому стать дитинчати і його вид автори відео не повідомляють. Дитинча народилося в кінці грудня минулого року. У відео помітно, що воно пересувається вкрай ніяково і для виживання дуже потребує опіки.

Тим часом у мережі з'явився новий мем зі сплячим котиком. Тварина заснула в прозорому гамаку у вигляді півкола. Її перетворили на торт, капелюшок для королеви і навіть на цілу планету.

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