Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця

Майстер фотографії намагався зробити ці чудові знімки протягом трьох тижнів.

Білі ведмеді на білому снігу – так вони зазвичай постають перед нами в їх природному середовищі існування.

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Цілих три тижні знадобилося французькому фотографу, щоб зняти ці рідкісні і барвисті кадри з білими ведмедями, які з цікавістю спостерігають за заходом сонця на Алясці. Кактовік – невелике місто на Алясці, населення якого становить менше 300 людей. Національний Арктичний заповідник, що знаходиться тут, є місцем проживання не тільки білих ведмедів, а й лосів, росомах, рисей і ведмедів грізлі.

На фото – мати зі своїми двома дитинчатами. Щоб зняти незабутній момент, фотографу Sylvain Cordier довелося йти за ними по п'ятах 2 тижні. "Мені пощастило, бо я фотографував дуже спокійну і доброзичливу ведмедицю з дитинчатами".

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