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Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця

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На фото – мати зі своїми двома дитинчатами - фото 1
На фото – мати зі своїми двома дитинчатами / awesomeocean

Майстер фотографії намагався зробити ці чудові знімки протягом трьох тижнів.

Білі ведмеді на білому снігу – так вони зазвичай постають перед нами в їх природному середовищі існування.

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Цілих три тижні знадобилося французькому фотографу, щоб зняти ці рідкісні і барвисті кадри з білими ведмедями, які з цікавістю спостерігають за заходом сонця на Алясці. Кактовік – невелике місто на Алясці, населення якого становить менше 300 людей. Національний Арктичний заповідник, що знаходиться тут, є місцем проживання не тільки білих ведмедів, а й лосів, росомах, рисей і ведмедів грізлі.

На фото – мати зі своїми двома дитинчатами. Щоб зняти незабутній момент, фотографу Sylvain Cordier довелося йти за ними по п'ятах 2 тижні. "Мені пощастило, бо я фотографував дуже спокійну і доброзичливу ведмедицю з дитинчатами".

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298412

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298413

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298414

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298415

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298416

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298417

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298418

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298419

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298420

Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця - фото 298421

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Джерело: awesomeocean
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