Незвичайне оленя здивувало Reddit: відеофакт

Користувачі не можуть відірвати погляд від казкового оленя з незвичайним забарвленням.

На платформі Reddit користувач з ніком adronik поділився відео з незвичайним оленям, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис зібрав майже 50 тисяч переглядів та понад 600 коментарів.

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"Ви коли-небудь бачили таке оленя? Вона така гарна!", – відзначив автор, і з ним важко не погодитись. А все тому, що тварина має чорно-біле мармурове забарвлення.

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