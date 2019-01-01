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Кумедного сплячого кота перетворили на мем

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У пухнастика є власна сторінка в Instagram - фото 1
У пухнастика є власна сторінка в Instagram / Twitter

У мережі з'явився новий мем зі сплячим котиком.

Тварина заснула в прозорому гамаку у вигляді півкола. Її перетворили на торт, капелюшок для королеви і навіть на цілу планету.

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У пухнастика є власна сторінка в Instagram, де і з'явився оригінальний знімок. На фото білий кіт заліз в прозорий напівкруглий гамак під стелею, "розтікся" по стінках і заснув. Користувачі зазначили, що ставати "рідиною" під час сну і приймати різну форму для котів нормально. Але не втрималися від створення фотожаб. У незвичайному знімку кота користувачі побачили капелюшок королеви, планету Сатурн і літаючу тарілку, торт, комету і камеру відеоспостереження. Також кіт з'явився у вигляді рюкзака, космонавта і покебола.

Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298392

Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298393

Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298394

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Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298396

Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298397

Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298398

Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298399

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Кумедного сплячого кота перетворили на мем - фото 298400

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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