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Крихітка у стилі ретро: Ратажковскі захопила спокусливими фото

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Емілі Ратажковскі показала гарячу фігуру - фото 1
Емілі Ратажковскі показала гарячу фігуру / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі через кадри зі спекотної зйомки. Красуня повернулась у 1980-1990 та похизувалась формами.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі активно працює над своєю кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина без комплексів не лише демонструє свої апетитні форми в ефектних зйомках, а й рекламує на собі білизну власного бренду. Від цих кадрів важко відвести погляд, а недавня фотосесії Емілі й зовсім заінтригувала фанатів.

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Красуня знову перевтілилась в образ дівчини з 1980-1990-х, похизувавшись не лише об'ємною зачіскою, а й ідеальною фігурою.

instagram.com/emrata - фото 327576
instagram.com/emrata - фото 327577

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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