Крем-суп з цвітної капусти: швидкий та корисний рецепт

Якщо у вас обмаль часу на приготування їжі, а хочеться харчуватися правильно та корисно, тоді читайте далі. Ми підготували для вас дуже швидкий та легкий рецепт весняного супу. Смачного!

Ця страва просто свіжий весняний хіт! Тільки корисні компоненти, ніякого смаження, білого борошна, цукру та інших не дуже корисних продуктів. Представляємо вам ніжнозелений крем-суп з нереальною користю. А ще його дуже просто і швидко готувати. Кількість інгредієнтів обирайте на свій смак.

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Інгредієнти:

Цвітна капуста

Цибуля порей

Морква

Шпинат (пів пучка)

Рослинні або коров'ячі вершки

Сухарики

Біла квасоля або сочевиця

Спеції за смаком

Рецепт:

Відваріть все разом: цвітну капусту, цибулю-порей, моркву, білу квасолю або сочевицю.

За 5 хв до готовності додайте шпинат.

Зробіть пюре за допомогою блендеру або товкучки.

Заправте будь-якими вершками.

Знову доведіть до кипіння.

Зніміть з вогню. При подачі можна додати сухарики.

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