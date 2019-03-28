Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Фритата без яєць: смачний та швидкий рецепт
-
- 6
Фритата – італійський омлет з різноманітними начинками. Якщо вдома немає яєць, то це не проблема. Ми підготували для вас швидкий та смачний рецепт фритати без яєць. Смачного!
Цей рецепт овочевої фритати смакуватиме усім. Якщо ви маєте харчові алергії, відторгнення лактози або глютену, то цей рецепт вам також підходить. Також пам'ятайте, що ви можете змінювати інгредієнти на свій смак. Ця страва проста в приготуванні та інгредієнтах, а це означає, що приготувати її зможе кожен.
І ще: Що приготувати з сочевиці: 9 легких рецептів
Інгредієнти:
- 1,5 склянки нутового борошна
- 1,5 склянки води
- 5 ст.л. рослинних вершків або коров'ячих
- Спеції за смаком: сіль, перець, куркума, пряні трави, базилік
- По чашці овочів: болгарський перець, кабачок, цвітна капуста, броколі. За смаком можна додати гриби, баклажани, горошок або стручкову квасолю.
- Пучок свіжої зелені або шпинату (можна використовувати заморожений)
- 2 ст.л. рослинної олії
Рецепт:
- Змішайте борошно зі спеціями та сіллю. Вливайте воду, перемішуючи тісто. Потім додайте вершки, відставте тісто настоюватися.
- Всі овочі порізати на дрібні кубики, броколі та капусту розділіть на дрібні суцвіття.
- Змішайте тісто з овочами додайте шпинат (або зелень), ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, вилийте тісто в форму, запікайте 40-45 хвилин.
- Змастіть ще гарячу фритату невеликою кількістю оливкової олії, якщо вживаєте її.
До теми: Пиріг з персиками: швидкий рецепт
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
09:50Фотограф створює новий світ за допомогою фігурок
-
09:20Фритата без яєць: смачний та швидкий рецепт
-
08:50Американська авіакомпанія додала нову графу з вибором гендеру
-
08:20Спокуслива модель plus-size похизувалася фігурою в розкішній сукні
-
07:58Американець створює реалістичні картини-головоломки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:31Hyundai анонсувала найменший і найдешевший кросовер
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 28 березня
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується
-
22:22З'явилися технічні характеристики Xiaomi Mi 9X – китайської версії Mi A3
-
21:53Науковці розповіли, що заважає жінкам досягати підвищення на роботі
-
21:21За потужністю Redmi Note 7 Pro порівнюється з флагманами минулих років
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
20:51У США дадуть тисячу доларів тому, хто перегляне усі фільми Marvel за раз
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:30Слуга народу 3 сезон 1, 2 серія – дивитись онлайн серіал 2019
-
20:23Ми не здивовані: кожен четвертий француз пиячить
-
19:52Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку
-
19:44Пролежати в ліжку 60 днів: NASA шукає тих, кому це вдасться
-
19:25Функції, які пожирають заряд вашого iPhone
-
19:13Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку
-
18:55Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після
-
18:43Юлію Тимошенко потролили у Львові тортом Roshen: епічне відео
-
18:3028 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Ось чому не варто пити чай у пакетиках
-
08:50Американська авіакомпанія додала нову графу з вибором гендеру
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
Радіо Максимум › Новини › Популярне ›