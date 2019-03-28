Фритата без яєць: смачний та швидкий рецепт

Фритата – італійський омлет з різноманітними начинками. Якщо вдома немає яєць, то це не проблема. Ми підготували для вас швидкий та смачний рецепт фритати без яєць. Смачного!

Цей рецепт овочевої фритати смакуватиме усім. Якщо ви маєте харчові алергії, відторгнення лактози або глютену, то цей рецепт вам також підходить. Також пам'ятайте, що ви можете змінювати інгредієнти на свій смак. Ця страва проста в приготуванні та інгредієнтах, а це означає, що приготувати її зможе кожен.

І ще: Що приготувати з сочевиці: 9 легких рецептів

Інгредієнти:

1,5 склянки нутового борошна

1,5 склянки води

5 ст.л. рослинних вершків або коров'ячих

Спеції за смаком: сіль, перець, куркума, пряні трави, базилік

По чашці овочів: болгарський перець, кабачок, цвітна капуста, броколі. За смаком можна додати гриби, баклажани, горошок або стручкову квасолю.

Пучок свіжої зелені або шпинату (можна використовувати заморожений)

2 ст.л. рослинної олії

Рецепт:

Змішайте борошно зі спеціями та сіллю. Вливайте воду, перемішуючи тісто. Потім додайте вершки, відставте тісто настоюватися.

Всі овочі порізати на дрібні кубики, броколі та капусту розділіть на дрібні суцвіття.

Змішайте тісто з овочами додайте шпинат (або зелень), ретельно перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів, вилийте тісто в форму, запікайте 40-45 хвилин.

Змастіть ще гарячу фритату невеликою кількістю оливкової олії, якщо вживаєте її.

До теми: Пиріг з персиками: швидкий рецепт