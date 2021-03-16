Креативний директор Porsche представив колаборацію з Porsche: стильне відео

Олів'є Рустам знявся в колаборації з Porsche

Олів'є Рустам, креативний директор Balmain, почав співпрацю з Porsche. Їх першою спільною роботою став короткометражний фільм із серії "Drive Defined".

В інтерв'ю WWD Рустам також розповів про те, яке місце у його житті займають автомобілі.

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Відсьогодні його можна буде подивитися в соцмережах французького дизайнера і німецького автовиробників.

Тривалість короткометражки, яку знімали в Парижі та нормандському місті Етрета, – чотири з половиною хвилини. У ній Рустам розповідає глядачеві про джерела свого натхнення за кермом останньої моделі Porsche Panamera.

"Я завжди любив водити машину, – зазначив він. – По можливості я намагаюся втекти з міста, тому що мені особливо подобається їздити по сільській місцевості".

Раніше Олів'є Рустам показав зйомку за участю віртуальних ляльок Барбі та Кена. Вони приміряли піджаки з гіпертрофованими плечами-"пагода".

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