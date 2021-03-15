Як виглядає наймодніше взуття цієї весни (фото)

Експерти назвали модель взуття, яка підкорила гардероби авторитетних модниць навесні 2021 року. Якщо хочете залишатися у тренді – мерщій читати про найпопулярніше взуття цієї весни.

На зміну потужним снікерсам і лаконічним білим кедам прийшли лофери на товстій підошві, які називають наймоднішою парою взуття цієї весни, пише townandcountrymag.

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Модні експерти рекомендують носити лофери з джинсами, укороченими брюками і навіть зі спідницями. Крім того, стилісти несподівано рекомендують носити лофери, які вважалися одним з основних елементів ділового стилю, з розслабленими світшотами і худі.

На початку минулого року лофери на товстій підошві були представлені в колекції Prada, і мали величезну популярність серед модниць з різних країн світу. Цього року до італійського дому моди приєдналися і інші авторитетні бренди, включаючи Proenza Schouler і Comme Des Garçons, які представили своє бачення модної пари.

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