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Hermes почне робити сумки з грибів: як виглядатиме екологічний аксесуар
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Французький модний будинок Hermes у співпраці з каліфорнійським стартапом MycoWorks почне випускати сумки з використанням екошкіри. Але особливість її у тому, що вона виготовлена з міцелію – тонких ниток з кореневої системи грибів.
Як повідомляє Fast Company, MycoWorks і Hermes створили матеріал під назвою Sylvania, який виглядає і відчувається як теляча шкіра, але набагато екологічнішим, тому що зроблений з грибів.
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Бачення і цінності MycoWorks перегукуються з концепцією Hermes - захопленням натуральною сировиною і його перетворенням, прагненням до досконалості, яке дозволяє забезпечити практичність предметів і їхню максимальну довговічність, – сказав арт-директор Hermes П'єр-Алексіс Дюма.
Як йдеться в описі матеріалу, для створення екошкіри нитки міцелію вирощують в живильному середовищі, в результаті чого виходить специфічна плівка. Після сушіння вона стає міцною і гнучкою, тому легко зшивається і забарвлюється органічними пігментами.
Перший виріб з нового матеріалу надійде в продаж вже в кінці 2021 року. Ним стане дорожня сумка Victoria.
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