Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Hermes почне робити сумки з грибів: як виглядатиме екологічний аксесуар

  • 35
Hermes почне робити сумки з грибів: як виглядатиме екологічний аксесуар - фото 1

Французький модний будинок Hermes у співпраці з каліфорнійським стартапом MycoWorks почне випускати сумки з використанням екошкіри. Але особливість її у тому, що вона виготовлена з міцелію – тонких ниток з кореневої системи грибів.

Як повідомляє Fast Company, MycoWorks і Hermes створили матеріал під назвою Sylvania, який виглядає і відчувається як теляча шкіра, але набагато екологічнішим, тому що зроблений з грибів.

І ще: Як виглядає наймодніше взуття цієї весни (фото)

Бачення і цінності MycoWorks перегукуються з концепцією Hermes - захопленням натуральною сировиною і його перетворенням, прагненням до досконалості, яке дозволяє забезпечити практичність предметів і їхню максимальну довговічність, – сказав арт-директор Hermes П'єр-Алексіс Дюма.

Як йдеться в описі матеріалу, для створення екошкіри нитки міцелію вирощують в живильному середовищі, в результаті чого виходить специфічна плівка. Після сушіння вона стає міцною і гнучкою, тому легко зшивається і забарвлюється органічними пігментами.

Перший виріб з нового матеріалу надійде в продаж вже в кінці 2021 року. Ним стане дорожня сумка Victoria.

Hermes почне робити сумки з грибів: як виглядатиме екологічний аксесуар - фото 451662

Читайте також: Чим відрізняються жіночі і чоловічі кишені: це фото здивувало мережу

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1650
10 вживаних авто, які найкраще продаються на вторинному ринку
  • Вчора, 15:19
  • 352
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 березня, 14:53
  • 585
Загрузка...
Новини