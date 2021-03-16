Hermes почне робити сумки з грибів: як виглядатиме екологічний аксесуар

Французький модний будинок Hermes у співпраці з каліфорнійським стартапом MycoWorks почне випускати сумки з використанням екошкіри. Але особливість її у тому, що вона виготовлена з міцелію – тонких ниток з кореневої системи грибів.

Як повідомляє Fast Company, MycoWorks і Hermes створили матеріал під назвою Sylvania, який виглядає і відчувається як теляча шкіра, але набагато екологічнішим, тому що зроблений з грибів.

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Бачення і цінності MycoWorks перегукуються з концепцією Hermes - захопленням натуральною сировиною і його перетворенням, прагненням до досконалості, яке дозволяє забезпечити практичність предметів і їхню максимальну довговічність, – сказав арт-директор Hermes П'єр-Алексіс Дюма.

Як йдеться в описі матеріалу, для створення екошкіри нитки міцелію вирощують в живильному середовищі, в результаті чого виходить специфічна плівка. Після сушіння вона стає міцною і гнучкою, тому легко зшивається і забарвлюється органічними пігментами.

Перший виріб з нового матеріалу надійде в продаж вже в кінці 2021 року. Ним стане дорожня сумка Victoria.

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